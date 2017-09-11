Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,1 büyümesi, sanayi kesiminde heyecan yarattı

Svetlana Williams

ORSİAD Başkanı Nedret Yener büyüme rakamlarının moral ve motivasyonlarını, geleceğe dair güvenlerini arttırdığını söyledi.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Nedret Yener , TÜİK tarafından açıklanan ikinci çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi. Verilere göre Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,1 büyüdüğünü anımsatan Başkan Yener, uzun bayram tatili ve yaz döneminde yaşanan iş gücü kaybına karşın ekonominin bu denli büyümesinin önemli bir başarı olduğunu söyledi. İlk çeyrekteki büyümenin ikinci çeyrekte de sürmesinin ekonomideki istikrarın göstergesi olduğunu bildiren Başkan Yener, şöyle devam etti:

Başarının Mimarları Üreten Kesim

“Üreten kesime dönük destek ve teşviklerin, sağlanan kredi imkanlarının ne denli işe yaradığını büyüme rakamlarıyla bir kez daha görmüş olduk. Çok sıkıntılı bir süreçten geçen ülkemizde, işletmelerin üretimlerine devam edebilmeleri, yeni yatırım yapabilmeleri ve istihdam artışı için mutlak surette devlet desteğine ihtiyacı vardı.

Bu ihtiyaç önemli ölçüde karşılandı. Verilen hibe, teşvik ve kredilerin büyük ölçüde yerine ulaştığını, vergi indirimlerinin işe yaradığını söylemek mümkün. Koşullar ne olursa olsun çalışmaktan, üretmekten vazgeçmeyen, çarklarını döndürmeye devam eden sanayici, işadamı, ihracatçı; kısacası üretimde olan tüm kesimler, büyümenin mimarlarıdır.

Yılın ikinci çeyreğindeki büyüme oranı üreten kesimin moral ve motivasyonunu, geleceğe dair güvenini arttırmıştır, sağlamlaştırmıştır.

Yakaladığımız bu ivmeyi devam ettirmek, yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta istikrarlı büyümeyi sürdürmek görevimizdir. Büyüme trendinin üçüncü çeyrekte de süreceğinden şüphemiz yoktur.”