Türkiye en fazla dış temsilciliği bulunan ülkeler arasında

Svetlana Williams

Türkiye'nin özellikle son yıllarda dünya genelinde açtığı temsilciliklerle 5 kıtada 138 büyükelçilik, 86 başkonsolosluk, 13 daimi temsilcilik, bir ticaret ofisi, bir de konsolosluk ajansı olmak üzere toplam 239 temsilcilik ile dünyada en fazla temsilciliği bulunan 5. ülke olduğu belirlendi. Konuyla ilgili medyada inceleme yapan Interpress’in Dışişleri Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, ABD 273 temsilcilikle ilk sırada yer alırken, Çin'in 268 temsilcilikle ikinci, Fransa'nın 266 temsilcilikle üçüncü sırada yer aldığı saptandı. Rusya Federasyonu'nun 242 temsilcilikle dördüncü olduğu sıralamada küresel diplomasi endeksinin 2017 yılına ait verilerine göre 229'ar temsilcilik ile Türkiye ve Japonya'nın ise beşinci sırayı paylaştığı tespit edildi. Dışişleri Bakanlığı’nın açıkladığı son bilgilere göreyse Türkiye'nin şu anda dış temsilcilik sayısının 239 olduğu anlaşıldı.

5 kıtada 4 bin 500’den fazla personel görev başında …

Avrupa'da 92, Asya'da 70, Afrika'da 44, Amerika'da 29, Okyanusya'da 4 temsilciliği bulunan Türkiye’nin dünyanın bütün kıtalarında varlığını hissettirdiği belirlendi. Şu anda Dışişleri Bakanlığındaki toplam personel sayısının 6 bin 235 olduğu açıklanırken bunlardan 1.729'unun merkezde, 4 bin 506'sının ise yurt dışında görevli olduğu anlaşıldı. Diplomatik kariyer memuru sayısının da 1.850 kişi olduğu belirlenirken bu memurlarının 630'unun ise kadın olduğu görüldü. Kadın büyükelçi sayısının son dönemde arttığı saptanırken merkez ve yurt dışındaki büyükelçi sayısının 255 olduğu bunların da 51'inin kadın büyükelçi olduğu tespit edildi.