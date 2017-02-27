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Türkiye Erkekler Hentbol 2. Ligi’nin 12. haftasında Gölbaşı Belediyespor liderliğini koruyor

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Türkiye Erkekler Hentbol 2. Ligi’nin 12. haftasında Gölbaşı Belediyespor liderliğini koruyor
Türkiye Erkekler Hentbol 2. Ligi’nin 12. haftasında Gölbaşı Belediyespor, Ordu Gençlerbirliği 36-27 yendi. Gölbaşı Belediyespor , karşılaşmanın ilk yarısını 16-11 üstünlükle kapadı.

Maçın ardından konuşan Gölbaşı Belediyespor Kulüp Başkanı Hayati Çal, takımın rahat bir maç geçirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Maçın ikinci yarısına tamamen genç bir kadroyla çıktık. Oyuncularımız istediğimiz oyunu oynadılar. Bu maç sonunda da birincilik iddialarımız daha da güçlenmiş oldu. Bizi destekleriyle bir an bile yalnız bırakmayan, Belediye Başkanımız Fatih Duruay’a ve yöneticilerimize teşekkür eder, bu galibiyetimizi armağan ediyoruz.”

Başkan Duruay, alınan galibiyet ve güzel oyundan dolayı takımı ve teknik heyeti kutladı.

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