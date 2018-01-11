Türkiye Futbol Federasyonu, 2024 Avrupa Şampiyonası için başlatılan hazırlıklar kapsamında il il toplantılar düzenliyor

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU’NUN, 2024 AVRUPA ŞAMPİYONASIEV SAHİPLİĞİ ADAYLARI ARASINDA BELİRLEDİĞİ 9 İLDEN BİRİ OLAN ANKARA’DA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DE AKTİF ROL ALIYOR.

O toplantılardan biri de şampiyonaya ev sahipliği yapacak 9 ilden biri olan Ankara’da gerçekleştirildi.

Ankara Valiliği’nde yapılan toplantıya; Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Vedat Üçpınar, Ankara Vali Yardımcısı İsmail Küreci, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Cengiz Zülfikaroğlu ve çok sayıda bürokrat katıldı. Toplantıda Ankara’da yapılması planlanan çalışmalar masaya yatırıldı.

BÜYÜKŞEHİR’DEN DESTEK

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği aday il olma konusunda toplantıda Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Cengiz Zülfikaroğlu ve federasyon yetkilileri tarafından ayrıntılı brifing verildi.

Adaylık dosyasının Nisan ayında teslim edileceği UEFA , Eylül 2018’de ise EURO 2024 ’e ev sahipliği yapacak ülkeyi ilan edecek. Şehir stadlarının durumu ve iyileştirilmesi noktasında Ankara’da yapılacak çalışmalar tek tek ele alınırken, Başkent başta olmak üzere toplam 9 ilde 51 futbol müsabakasının oynanması planlanıyor.

TUNA’YA MİLLİ TAKIM FORMASI

Valilikte yapılan toplantı sonrası Başkan Tuna adına yaptırılan Milli Takım forması da hediye edildi. Formayı Başkan Tuna adına Genel Sekreter Yardımcısı Vedat Üçpınar, TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Cengiz Zülfikaroğlu’nun elinden aldı.