Türkiye Hazır Beton Birliği, sürdürülebilirlik konusunda bir ilke imza attı

Hatice Kasapoğlu / Editör

Türkiye’de standartlara uygun beton üretilmesi ve inşaatlarda doğru beton uygulamalarının sağlanması için 29 yıldır çalışan Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), sürdürülebilirlik konusunda bir ilke imza attı. Bugüne kadar kalite, çevre ve iş güvenliği konularında hazır beton ve ilgili sektörlere öncülük eden Türkiye Hazır Beton Birliği ( THBB ), gerekli kriterleri başarıyla karşılayarak Beton Sürdürülebilirlik Konseyi “Bölgesel Sistem Operatörü” olarak atandı. Kalite Güvence Sistemi (KGS) de Beton Sürdürülebilirlik Konseyi “Belgelendirme Kuruluşu” oldu.

Türkiye’de standartlara uygun beton üretilmesi ve inşaatlarda doğru beton uygulamalarının sağlanması için çalışan Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), beton ve ilgili sektörlerin gelişimine yönelik faaliyetlerine hızla devam ediyor.

Kalite, çevre ve iş güvenliği uygulamalarıyla sektörün gelişimine büyük katkı sağlayan THBB, çevre dengesi ile ekonomik büyümeyi birlikte ele alan, doğal kaynakların etkin kullanımını sağlayarak çevresel kaliteye önem veren, aynı zamanda gelecek kuşakların ihtiyaçlarını tehlikeye sokmaksızın bugünkü ihtiyaçlarını karşılayabilen bir model olan sürdürülebilirlik konusuna odaklandı.

Dünyada kullanılan en yaygın yapı malzemesi olan betonun sürdürülebilir olmasının geleceğimiz için önemini vurgulayan beton ve çimento sektöründe faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlar, sorumlu kaynak kullanımı belgelendirme sisteminin geliştirilmesi için 2013 yılında bir araya geldi. Bunun sonucunda, 2016 yılında Beton Sürdürülebilirlik Konseyi (CSC) kuruldu. Beton Sürdürülebilirlik Konseyi (CSC) projesi, Sürdürülebilir Kalkınma için Dünya İş Konseyinin ( WBCSD ) Çimento Sürdürülebilirlik Girişimi (CSI) tarafından başlatıldı ve birçok şirket, birlik ve enstitü kurucu üye oldu.

“Bölgesel Sistem Operatörü” olarak atadığı kuruluşlar ile beton üreticilerini, “Yönetim”, “Çevre”, “Ekonomi” ve “Sosyal” konu başlıkları altında bilgilendiren Beton Sürdürülebilirlik Konseyinin, her bölgede sadece bir bölgesel sistem operatörü bulunuyor. Bu kapsamda, 2017 yılında Beton Sürdürülebilirlik Konseyine başvuruda bulunan Türkiye Hazır Beton Birliği, beton ve beton bileşenleri alanındaki yetkinliğini bir kez daha kanıtlayarak bu Konseyin “Bölgesel Sistem Operatörü” olarak atandı.

Beton Sürdürülebilirlik Konseyi bölgesel sistem operatörleri tarafından bilgilendirilen üreticiler, beton sektörü ve beton bileşenleri (çimento ve agrega) için tüm dünyada kabul gören bir ürün belgelendirme sistemi olan “Sorumlu Kaynak Kullanımı Belgelendirme Sistemi” ile denetleniyor. Beton üretim tesisleri, yapılan denetimler sonucunda belgelendiriliyor. “Sorumlu Kaynak Kullanımı Sistemi”, sürdürülebilirlik girişimlerinin daha görünür kılınması; beton sektörü ve beton konusunda kamuoyunun bilinç düzeyinin artırılması; betonun, yeşil bina derecelendirme sistemleri ve kamunun çevreci politikalarında da göz önüne alınması ile beton sektöründe şeffaflığın sağlanmasını amaçlıyor. Bu kapsamda tüm kriterleri yerine getiren, Kalite Güvence Sistemi (KGS) 2017 yılında Beton Sürdürülebilirlik Konseyinin “Belgelendirme Kuruluşu” olarak atandı. KGS, Beton Sürdürülebilirlik Konseyinin belirlediği kurallara göre bağımsız bir şekilde beton üreticilerini denetleyecek ve başarılı olan üretim tesislerini belgelendirecek.

Bölgesel Sistem Operatörlüğü ve Belgelendirmesi, Beton Sürdürülebilirlik Konseyinin sistem dokümanlarının adaptasyonu, denetçilerin eğitimi ve deneme (demo) denetimlerinin tamamlanmasının ardından ülkemizde aktif hale gelecek.

THBB’nin sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık , “Türkiye Hazır Beton Birliğinin Beton Sürdürülebilirlik Konseyi “Bölgesel Sistem Operatörü”, aynı zamanda THBB Kalite Güvence Sisteminin Beton Sürdürülebilirlik Konseyi “Belgelendirme Kuruluşu” olarak atanması ülkemiz ve hazır beton sanayimiz için çok büyük bir adım olmanın yanı sıra birliğimizin büyük başarısıdır. Beton Sürdürülebilirlik Konseyi sertifika sistemi üreticilerin ürün kalitesini artırmalarına destek olmaktadır.

Sistem uygulamaya girdiği andan itibaren, Bölgesel Sistem Operatörü olarak, THBB belgelendirme şartlarını belirleyecek, KGS de bağımsız olarak denetimlerini sürdürecektir.

Bu sertifika sayesinde, üreticiler sorumlu kaynak kullanımı konusunda uluslararası normlara uygunluklarını ispat ederek firmalarının itibarını da artırmış olacaktır. Konsey üyeliğiyle THBB ve KGS, bölgemizde lider konuma gelirken hazır beton sektörümüz de önemli bir aşama kaydetmiş olacaktır.” dedi.