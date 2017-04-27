Türkiye-İran Van formuna katıldım

Eyüphan Kaya

Komşu komşunun külüne muhtaçtır, komşu ülke olmak bir kaderdir bu kaderin imkanlarından faydalanmak lazım, gül dikeniyle, gece gizemiyle dost dertleriyle birlikte sevilmeli yaklaşımıyla Türkiye ile İran iktisadi ve sosyal açıdan biri diğerinin imkanlarından nasıl yararlanabilir sorusuna cevap yada cevaplar ramak için gerçekleşen formun üçüncüsü 25-26 Nisan günlerinde Van’da gerçekleşti.

Bu forma komşu iki Devletin Dışişleri yetkilileri, sınıra yakın illerin Valileri, Üniversite Rektörleri, Ticaret ve Sanayi ehli kimseler ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri, kanaat insanları, Akademisyenler, Vekiller ve Büyük Elçiler katıldı.

İki ülkenin inanç, kültür ve edebiyat açısından benzer bir tarza sahip oldukları, karşılıklı iş birliği içinde tatlı bir rekabet içinde sahip oldukları pastayı bölüşmek yerine büyütmenin gerekliliği üzerinde duruldu.

AB acımasızca yaşanan ve milyonlarca insanın ölümüyle sonuçlanan savaşlardan sonra bir araya gelebildiği halde Türkiye ve İran’ın önderliğinde Orta Doğunun şekillenebilmesi daha kolaydır. Kasrı şirin anlaşmasıyla İran Türkiye sınırı çizildiğinden bu yanı iki ülke arasında herhangi bir savaşın yaşanmadığı, ancak bununla birlikte biri diğerinin imkanından yeterince yararlanmadığı ifade edildi.

Türkiye ve İran toprak bakımında Avrupa’nın %60, nüfus itibariyle %35’i kadar olduğunu unutmayalım.

Daha rahat ticari ilişkiler kurabilmek için;

Ortak gümrük birliği,

Ortak Organize sanayi,

Ortak şirketler grubu,

Sınır illerin kimlik ile giriş çıkışının sağlanması

Gibi ciddi çalışmaların yapılması gerekliliği üzerinde duruldu.

Ayrıca üniversiteler arasında var olan ilişkinin daha da geliştirilmesinin gerekliliğine işret edildi.

Medyanın iki ülke arasında doğru ve iyi haberleri konu alarak gereksiz gündemleri oluşturup İran ve Türkiye insanının birbirine soğumasına sebep oluşturmaması gerektiği ifade edildi.

Söz konusu form;

Açılış konuşmalarından sonra,

*Sınır Ticareti ve lojistik,

*Turizm Derinleştirilmesi ve sınır illerimizin rolü,

*Türkiye-İran ilişkilerinde medyanın rolü,

*Enerji ve Altyapı alanında yeni anlaşma ve yatırımların potansiyelleri,

*Kamu diplomasisi, Dil ve eğitim,

*Ekonomi ve ikili ilişkilet,

Olmak üzere altı oturumda gerçekleşti, bu formda gayet faydalı bilgiler paylaşıldı ve yararlı bir deklarasyon yayınlandı.

Son oturumda Urmiye Ticaret Ataşemiz şu ifadeyi kullandı; Rahmetli İmam Humeyni ölümüne yakın bir vakitte İran kamuoyuna şöyle açık ve anlaşılır bir ifade kullanmış. “Size bir şey lazım olursa önce Türkiye’ye bakın varsa oradan alın orada yoksa başka ülkelere bakın” bu ifadeden de karşılıklı ticaretin ne derce önemli olduğu bir kez daha anlaşılıyor dedi.

Zaman içinde formun semeresini hep beraber göreceğiz inşallah.