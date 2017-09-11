Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak-Haziran dönemine ilişkin "Yapı İzin İstatistikleri" verilerini açıkladı

Açelya Aşkın / Editör

Interpress’in bu verilerden elde ettiği bilgilere göre belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısında, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6 artış görüldü. 2017 yılının ilk yarısında toplam 74 bin 210 bina ruhsatı verilirken bu rakam geçen yılın aynı döneminde 68 bin 965 olarak belirlenmişti.

En büyük pay özel sektöre…

Yapı ruhsatı verilen binaların 2017 yılı ilk altı aylık süreçte toplam yüzölçümü 123,8 milyon m2 iken; bunun 69,9 milyon m2’si konut, 26,9 milyon m2’si konut dışı ve 26,9 milyon m2’si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti. Yapı sahipliğine göre, özel sektör 103,7 milyon m2 ile en büyük paya sahip oldu. Bunu 18,2 milyon m2 ile devlet sektörü ve 1,9 milyon m2 ile yapı kooperatifleri izledi. Daire sayısına göre ise, toplam 620 bin 182 dairenin 572 bin 797’si özel sektör, 41 bin 378’i devlet sektörü ve 6 bin 7’si yapı kooperatifleri tarafından alındı. Kullanma amacına göre 95,5 milyon m2 ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 7,3 milyon m2 ile kamu eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşları binaları izledi.

İstanbul’a 84 bin 440 adet yeni daire izni…

Yapıların toplam yüzölçümüne göre 14,6 milyon m2 ile İstanbul en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u 8,5 milyon m2 ile Ankara, 4,5 milyon m2 ile İzmir izledi. Yüzölçümü en düşük olan iller sırasıyla Bayburt, Tunceli ve Ardahan oldu. Daire sayılarına göre, İstanbul ili 84 bin 440 adet ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u 35 bin 897 adet ile Ankara ve 23 bin 574 adet ile İzmir illeri izledi. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Hakkari, Şırnak ve Ağrı oldu. Medya Takip Ajansı Interpress’in medyada yapmış olduğu araştırmaya göre, konut ile ilgili yılbaşından bu yana yazılı basında 62 bin 467 haber çıktığı tespit edildi.