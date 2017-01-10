TÜRKİYE - JAPONYA DOSTLUK HAFTASI KONSERİ’NDE ANTALYALI SANATSEVERLERLE BULUŞTU

JAPON DOSTLUK HAFTASI KONSERİ

Besteci Pınar Köksal’ın besteleri Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO )tarafından Şef Ender Sakpınar yönetiminde Türkiye-Japonya Dostluk Haftası Konseri’nde seslendirildi. Pet Holding’in sponsor olarak desteklediği Türkiye-Japonya Dostluk Haftası Konseri’nde Antalyalı müzikseverlere Türk ve Japon bestelerinden oluşan muhteşem bir müzik ziyafeti sunuldu.

Konserin 1. bölümünde; Şef Ender Sakpınar yönetiminde ADSO tarafından İkuma Dan - İpek Yolu, Michio Miyagi - İlkbaharda Deniz, Tadao Sawai - Kuş gibi ve Pınar Köksal - Esinti eserleri seslendirildi. Japon koto sanatçısı Atsuko Suetomi ve kanun sanatçısı Göksel Baktagir tarafından yorumlanan Pınar Köksal’ın "Esinti" adlı eseri de büyük beğeni topladı.