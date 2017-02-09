TÜRKİYE KAMU-SEN OCAK AYI ASGARİ GEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI

İsmail Koncuk

Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi’nin yapmış olduğu 2017 Ocak ayına ait asgari geçim endeksi sonuçları açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan Ocak 2017 fiyatlarına göre yapılan araştırmada çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı 2.451,81 TL olarak hesaplandı.

Çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı geçtiğimiz aya göre, 79,7 TL arttı.

Dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi ise 5.019,93 Lira olarak belirlenmiştir. Sonuçlar, dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddinin bir önceki aya göre %3,98 oranında arttığını ortaya koydu.

Dört kişilik ailenin zorunlu harcama tutarı geçen aya göre ortalama 192, 06 TL yükseldi.

Çalışan tek kişinin açlık sınırı da bir önceki aya göre %3,70 oranında yükselmiş ve 1.888,65 Lira olarak hesaplandı. Açlık sınırındaki bir aylık artış, 67, 47 TL’yi buldu.

Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı ise 2017 yılı ocak ayında 1.925,72 Lira olarak tahmin edildi.

Yapılan araştırmada, 4 kişilik bir ailenin sağlık kuruluşlarının belirlediği gibi sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için gerekli harcamanın Ocak 2017 verilerine göre günlük 39,14 TL olduğu belirlenirken, Ailenin aylık gıda harcaması toplamı ise 1.174,05 TL oldu.

Ocak 2017 itibarı ile ortalama 2.784,96 TL ücret alan bir memurun ailesi için yaptığı gıda harcaması, maaşının %42,16’sını oluşturdu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde 751,67 TL olarak belirlenen kira gideri ise Ocak 2017 ortalama maaşının %27’sine denk geldi.

Buna göre bir memur, ortalama maaşının %69,16’sını yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırmak zorunda kalırken, diğer ihtiyaçlarını karşılamak için ise maaşının %30,84’ü kaldı.

Ortalama ücretle geçinen bir memur ailesinin ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme, giyim gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için Ocak 2017 maaşından geriye yalnızca 858,88 TL kaldı.

MEMURLAR 2017 YILINI ŞİMDİDEN KAYBETTİ

“Memurların daha ilk aydan zararla yıla başladılar. Hatırlanacağı gibi Ocak ayında kamu görevlilerine yüzde 3 oranında zam yapılmıştı.

Bu zammın ortalama olarak maaşlara yansıması 81.1 TL oldu. Ancak aynı ay içerisinde harcamalara gelen zam yüzde 3,98’i buldu. Buna göre, 81,1 TL zam alan memurun harcamaları 192,06 TL arttı. Böylece memurlar yılın ilk ayı itibariyle yaklaşık 111 TL içeri girmiş oldu.

Tarihi başarı olarak adlandırılan, alkışlar eşliğinde sloganlarla imzalanan toplu sözleşmede ki zammın bugün hiçbir işe yaramadığı ve kamu çalışanlarının eline geçmeden uçup gittiği ortaya çıkmıştır.

Bundan önce de belirttiğimiz gibi 2017 yılının geçtiğimiz yıldan daha zor geçeceği yılın ilk ayından ortaya çıkmıştır. Hakim ve Savcılara ek bir zammın yapılacağı haberleri basına yansırken, bu zammın sadece 16 bin kamu görevlisini kapsayacak olması kamu vicdanında derin yaralar açacaktır.

Tüm gerçekler ortadayken ve Ar-Ge Merkezimiz bu gerçekleri resmi rakamlarla gözler önüne sermişken, 3,3 milyon kamu görevlisinin feryatlarına kulak tıkamak idarecilere yakışmamaktadır.

Yaşanan gerçekler göz önüne alındığında kamu görevlileri ve emeklilerin 2017 yılını kurtarabilmek için bir iyileştirme yapılması şart olmuştur”