TÜRKİYE KAMU-SEN ŞUBAT AYI ASGARİ GEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI

İsmail Koncuk

Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi’nin yapmış olduğu 2017 Şubat ayına ait asgari geçim endeksi sonuçları açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan Şubat 2017 fiyatlarına göre yapılan araştırmada çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı 2.478,33 TL olarak hesaplandı.

Dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi ise 5.077,38 Lira olarak belirlendi. Sonuçlar, dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddinin bir önceki aya göre %1,14 oranında arttığını ortaya koydu.

Çalışan tek kişinin açlık sınırı da bir önceki aya göre %1,27 oranında yükselmiş ve 1.911,42 Lira olarak hesaplandı. Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı ise 2017 yılı Şubat ayında 1.951,07 Lira olarak tahmin edildi.

Yapılan araştırmada, 4 kişilik bir ailenin sağlık kuruluşlarının belirlediği gibi sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için gerekli harcamanın Şubat 2017 verilerine göre günlük 39,85 TL olduğu belirlenirken, Ailenin aylık gıda harcaması toplamı ise 1.195,35 TL oldu.

Şubat 2017 itibarı ile ortalama 2.784,96 TL ücret alan bir memurun ailesi için yaptığı gıda harcaması, maaşının %42,92’sini oluşturdu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde 755,72 TL olarak belirlenen kira gideri ise Şubat 2017 ortalama maaşının %27,14’üne denk geldi.

Buna göre bir memur, ortalama maaşının %70,06’sını yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırmak zorunda kalırken, diğer ihtiyaçlarını karşılamak için ise maaşının %29,94’ü kaldı.

Ortalama ücretle geçinen bir memur ailesinin ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme, giyim gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için Şubat 2017 maaşından geriye yalnızca 833,82 TL kaldı.

Aralık 2016’da 4827,87 TL olan dört kişilik bir ailenin aylık en düşük harcama tutarı 249,5 TL artışla Şubat ayında 5077,38 TL’ye ulaşınca iki aylık mutfak enflasyonunun yüzde 5,2 olduğu ortaya çıktı.

İKİ AYLIK GERÇEK ENFLASYON YÜZDE 5,2 OLDU

Şubat ayı Asgari Geçim sonuçlarını değerlendirdik, “Altı ay için verilen zam aylık 81 TL olurken harcamalar iki ayda verilen zammın üç katı yükselerek 249,5 TL artış gösterdi” “Yılın ikinci ayında da kayıplar hızla devam ederken, TÜİK’in açıkladığı yüzde 3,2’lik enflasyona rağmen vatandaşlarımızın cebine yansıyan ve gıda, kira, ısınma, giyim, temizlik, ulaşım, eğitim, sağlık, iletişim gibi vatandaşlarımızın zorunlu olarak kullandıkları ve vazgeçemedikleri harcamaları yansıtan gerçek enflasyonun iki ayda yüzde 5,2 olduğu ortaya çıktı.

Ocak ayında memura aylık ortalama 81,1 TL zam yapılırken, iki aylık harcamalarda artış 249,5 TL yükselmiştir.

2017 yılının ilk altı ayı için kamu çalışanlarına ve emeklilere yüzde üç zam verilirken, TÜİK rakamlarından hareketle yaptığımız araştırmalara göre, vatandaşın cebine yansıyan gerçek enflasyonun iki aylık dönemde yüzde 5,2 olduğu ortaya çıkmış, mutfakta başlayan yangın evin tamamını sarmıştır.

2016 yılında işsizlik yüzde 12,7 ile tarihi rekor kırarken işsiz sayısı da 4 milyona dayanmış, tam 3 milyon 872 bin kişi olarak belirlenmiştir. Vatandaşların insanca yaşayabilmeleri için ihtiyaç duydukları harcama tutarının 5 bin 77 TL olduğu bir dönemde 4 milyon dolayındaki insanımızın iş aradığı düşünüldüğünde ailelerin nasıl bir yangının ortasında kaldığı daha açık bir şekilde görülmektedir.

Buna göre, memur maaşlarının gerçekte iki aylık süre içerisinde 2,2 eridiği ortaya çıkmıştır.

Yılın ikinci ayında eksiye düşen kamu çalışanları 2017 yılına da mağlup olarak başlamış ve bu tabloya göre 2017 yılını da büyük bir hüsranla kapatacakları da belli olmuştur.

Bu sene yapılacak toplu sözleşmeye 2015 yılındaki toplu sözleşmenin 2016 ve 2017 yıllarında memura yaşattığı hezimeti giderecek tekliflerle oturacağız.

Hükümetinde yaşanan bu gerçekleri göz ardı etmeden daha gerçekçi bir yaklaşım sergilemesini bekliyoruz” dedi.