TÜRKİYE LİDER ÜLKE OLMA YOLUNDA

Mevlüt Mürsel Uzun

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şu 15 günde içinde gerçekleştirdiği uluslar arası başarılar onu gerçekten Türkiye’nin lideri olduğundan da öte bir dünya lideri olduğunu ortaya koydu. ABD Başkanı Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak açıklamasından sonra bu zorba karara tepki göstererek İslam İşbirliği Teşkilatını dönem başkanı olarak üye ülkeleri bir hafta gibi kısa bir zamanda İstanbul’da toplaması ve Kudüs’ün Filistin’in başkenti kararını alması gerçekten büyük bir başarıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bununla da kalmayarak ABD başkanının bu zorba kararını 15 üyeli BMGK’ne taşıyarak, burada Amerika’nın karşı çıkmasına rağmen Türkiye’nin öncülük ettiği teklife 14 üyenin evet demesi Türkiye’yi haklı çıkarmıştır. Bilindiği üzere 15 üyeli Güvenlik Konseyinde ele alınan teklife bir üye karşı çıktığı takdirde o teklif reddedilmiş oluyor. Türkiye’nin gurur meselesi yaptığı Kudüs konusunu ikinci hak olarak BM genel kuruluna taşınmasına da öncülük etmiştir. 170 ülkenin katıldığı genel kurul toplantısında ABD başkanının tehdidine, şantajına ve dolarla ülke satın alma aşağılığına rağmen 128 ülke evet derken 35 ülke çekimser, 9 ülkede hayır oyu kullanmıştır. Böylece ABD tarihinde belki de ilk defa BM’de hezimete uğratılmış oldu. Aynı zamanda BM’nin bu örnek kararıyla ABD’nin dolarla ülke satın alması ile şantaj ve zorbalık etmesi de tescillenmiş oldu.

Türkiye’nin dünya genelinde çok kısa zamanda elde ettiği bu büyük başarılarda muhakkak ki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın payı büyüktür. Telefon diplomasisi ile ülkeleri bilgilendirmiş olması yararlı olmuştur. Bütün bu olanlardan sonra bazı ülkelerin medyası bile yaptıkları yayınlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bir Dünya Lideri” olduğu konusunda birleşmeleri ülkemiz adına gurur vesilesi olmuştur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önceki konuşmalarının birinde “Kralların değil, kuralların hukukunu inşa edeceğiz” derken sanki bu sözü ABD başkanı Trump’ın bugünkü zorbalığını ve eşkiyalığını kastederek söylenmiş gibi geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başarılarını kıskanan dar görüşlü, aklı kısa bazı kimselerin ona hak etmediği “diktatör” yakıştırması haksız ve çirkin bir saldırıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi geçmişi hep başarılarla dolu bir liderdir. Geceli gündüzlü çalışarak Türk Milleti’nin hizmetine sunduğu büyük eserler yabancılara bile parmak ısırtmaktadır. Burada saymakla bitmeyen bu büyük eserlerin altında şüphesiz ki 16 yıldır ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası bulunmaktadır. Dünya genelinde lider ülke olma konusunda bir gayretin içinde olan Türkiye’miz ancak gelişmiş ekonomisiyle, iç ve dış siyaset konularındaki örnek tutumuyla elde edebilir. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün yapmak istediği budur…