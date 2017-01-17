Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri personelinden, Halep'e 100 ton gıda yardımı

3 ton sıvı yağ, 12 ton pirinç, 15 ton makarna, 2 ton salça, 15 ton pilavlık bulgur, 53 ton patates,4 tırla,Hatay Reyhanlı'daki Cilvegözü sınır kapısına ulaştırıldı...

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez ve Bölge Birliği,kooperatifler,iştirakler, vakıf ve işletmelerinde çalışan 4200 personelin, Halep'e yardım kampanyası kapsamında, maddi yardımları ile temin edilen gıda maddeleri için düzenlenen törenle yola çıkan 4 tır, Suriye'ye ulaştı.

Dualarla yola çıkan 100 ton gıda malzemesi içinde, 3 ton sıvı yağ, 12 ton pirinç, 15 ton makarna, 2 ton salça, 15 ton pilavlık bulgur, 53 ton patates yer alıyor.

Gıda maddelerinin bulunduğu 4 tır,Hatay Reyhanlı'daki Cilvegözü sınır kapısındaki vakıf depolarına ulaştı.Gıda maddeleri, buradan Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Halep'teki ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Bizi millet yapan para, pul değil, vicdanımızdır

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nin Ankara Bahçelievler'deki binası önünde 15.1.2017'de düzenlenen "Halep'e Yardım Kampanyası" töreninde konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik,

"Suriye'de yalnız insan değil, insanlık da ölüyor. Dünyada insan çok ama, insanlık kıt. Bizi millet yapan para, pul değil, vicdanımızdır. Bu vicdanlı duruşumuzdan dolayı evimizi, gönlümüzü, komşu ülkedeki bütün vatandaşlara açtık. Onları bağrımıza bastık. Allah kimseyi vatansız bırakmasın, vatansızlığın ne olduğunu 79 milyon olarak görme imkanını elde ettik." dedi.

Türkiye bütün dünyaya, insanlık dersi veriyor

Yardım tırlarının "İnsanlık ölmedi" diye haykırdığını ifade eden Çelik, "Sadece Tarım Kredi Merkez Birliğinden değil, ülkenin dört bir yanından tırlar, mağdur kardeşlerimize sahip çıkalım diye yola çıkıyor. Birileri Suriye'de yaşananlara menfaat gözüyle bakıyor, bazı uluslararası kuruluşlar da, ölüleri saymakla meşgul. Ama biz Türkiye olarak bütün dünyaya, bu süreçte insanlık dersi verdik, ders vermeye de devam edeceğiz.Bu yardımda emeği olan Tarım Kredi yönetici ve personeline teşekkür ederim." şeklinde konuşmasını tamamladı.

Karayama, 4 tır yardım malzemesi tedarik edildi

Suriye'deki iç savaş neticesinde yüz binlerce insan hayatını kaybederken, milyonlarca insanın da ülkelerini terk etmek zorunda kaldığına dikkat çeken ve Türkiye'nin bu süreçte bir çok göçmene ev sahipliği yaptığını anlatan Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Ayhan Karayama da,"2016 yılının Kasım ayından itibaren Halep'te bir kuşatma gerçekleştiren rejim güçlerinin zulmüne karşı, memleketimizde oluşan hassasiyet, kurumumuz personelinde de kendini gösterdi.

Düzenlenen yardım kampanyası ile 4 tır yardım malzemesi tedarik edildi. Orada zor durumdaki kardeşlerimize böyle bir hizmetin adımını atmış olacağız." dedi.

(Halim UTLU)