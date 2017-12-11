TÜRKİYE VASAT BÜYÜME DÖNEMİNİ GERİDE BIRAKMIŞTIR

Açelya Aşkın / Editör

ORSİAD Yönetim Kurulu; yılın üçüncü çeyreğindeki rekor büyümenin Türk sanayicisini çok memnun ettiğini bildirdi. ORSİAD Başkanı Nedret Yener , “Tüm zorluklara rağmen yüzde 11.1 oranında büyüdük. Türkiye, vasat büyüme dönemini geride bırakmıştır” dedi.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Yönetim Kurulu adına bir açıklama yapan Başkan Nedret Yener, yılın son çeyreğindeki büyüme rakamlarının kendilerini çok memnun ettiğini söyledi. TÜİK’in açıkladığı rakamalar göre, Türkiye’nin yılın üçüncü çeyreğinde rekor bir seviyede büyüme kaydettiğini hatırlatan Başkan Yener, “Buna göre gayrisafi yurtiçi hasıla üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11,1 artmıştır. Bu oranla Türkiye, sadece kendi rekorunu değil, dünya rekorunu kırmış ve dünyanın süper güçlerini geride bırakmıştır. Yaşanan tüm zorluklara, sıkıntılara rağmen Türkiye, her şekilde yoluna devam etmektedir” dedi.

Bir Mucizeyi Gerçekleştirdik

ORSİAD Başkanı Nedret Yener, son yıllarda beklentilerin üzerinde kaydedilen büyüme rakamlarının, ülkemizin vasat büyüme dönemini geride bıraktığının göstergesi olduğunu da söyledi. Yener, şöyle devam etti: