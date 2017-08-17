Türkiye ve İran’nın elele vermeleri vaciptir!

Eyüphan Kaya

Türkiye ve İran, başta Kürt meselesi konusunda olmak üzere İslam dünyasının sorunlarını çözme konusunda omuz omuza mücadele etmesi vaciptir.

Malum Kürtlerin çoğunluğu Türkiye’nin ana unsuru olarak Anadolu’da yaşıyorlar. Burada bazı aklı kıt devlet yöneticileri Kürtlere çok sıkıntı verdi ama Kürtlerin kahır ekseriyeti sabırla, metanetle şahsiyetini koruyarak varlığını sürdürdü, devlet bunu fark etti ve hatasından geri adım atmaya çalıştı.

Kürt sorununun çözümünden endişelenen bir karanlık akıl PKK’yi kullanarak barışçıl bir ortamın oluşmasını engelledi, çözüm süreciyle bu gün yarın refaha ulaşırız umudunu kırdı.

Kürt meselsi yerinde dururken PKK üzerine askeri yöntemlerle gidip ortam nispeten güvenliğe kavuştu.

İran PEJAK’ı muhatap olmaktan çıkararak Kürdistan eyaletiyle iş birliğine gittikleri halde Kürdistan Devletinin oluşması konusunda iyi niyet taşımıyor gibi.

Araplar bağımsız Kürt devletinin oluşmasına ılımlı bakarken, İran ve Türkiye’nin net olmayışı bölgenin stratejik eylemini olumsuz etkiliyor.

Türkiye için misakı milli sınırları içine giren Irak Kürdistan bölgesine çeyrek asırdır kucak açtığı, himaye ettiği, devletleşme yolundaki gelişimine katkı verdiği ortadayken, bu süreçte bağımsızlığı için net olmayışı endişe vericidir.

İran fi tarihte oluşan Mahabat Kürt cumhuriyetinin yıkılmasında Rusya’nın oyununa geldiğini hatırlayınca acaba 70 yıl önce yanlış yapan akıl hala yaşıyor mu korkusunu insana hatırlatıyor.

Neymiş efendim İsrail Kürt devletinin bağımsızlığına onay verdiğine göre bu işte bir tehlike var deyip karşı durmak sanki makul bir gerekçe değildir.

İsrail gayri hukuki bir yöntemle Filistin topraklarına kondu ve her geçen gün içindeki zulmü kusarcasına toprağını genişletmeye devam ediyor. Dünya bu çete devletini devlet olarak kabul ediyor, söylediklerini kale alıyor, ama Kürtlerin öz vatanlarında bağımsız bir devlet kurmalarına ruhsat verelim mi vermeyelim mi? şeklinde tereddüt ediyor, maalesef!

İran ve Türkiye Suriye konusunda kol kola vermedikleri için Amerika’nın Kürt bölgesini nasıl da silahlandırdığından ibret almak lazımdır diye düşünüyorum. Üstelik APOCU olduğunu gizlemden ve oradaki Kürtlere zulüm eden YPG gibi bir örgütü bölgenin aktörü haline getirdi/getirecek.

Türkiye ve İran’a tavsiyemdir.Kürtler konusunda asgari müştereklerde net ve ittifak halinde olun.

İran her geçen gün Kürtleriyle uyum hale geliyor, İran’daki Kürt eyaletini ön plana çıkarmaya çalışıyor.

Geçen sene İran’a Dünya İslam Formuna gitmiştim, Ruhani’nin selamlarıyla konuşmaya başlayan bir Ayetüllah “Kürt vatandaşlarımıza minnettarız, onlarla birlikte kalkınıyoruz” demişti. Bu istikamette iyileştirmeler devam ediyor.

Türkiye Ak parti iktidarıyla her geçen gün iyiye gidiyordu, hala da umutlar tükenmiş değil, ama Irak Kürdistan Bölgesel Yönetiminin bağımsızlık çalışmalarına bakış açısı insanı endişelendiriyor.

Şimdi soruyorum Suriye’nin kuzeyini ABD’ye bıraktık Berzani yönetimini kimin kucağına atıyoruz acaba?

Yanı başımızdaki haritayı atalarımız mı çizmiş ki Kürdistan’ın bağımsızlığı için “Irak’ın toprak bütünlüğü bozuluyor” endişesini ileri sürüyoruz.

Gelin İslam coğrafyasının sorunlarını İslam İş birliği Teşkilatı(İİT) çatısı altında, ilahi öğretinin ışığında kendi değerlerimizle çözmeye çalışalım, göreceksiniz cidden rahat edeceğiz. Batının değerleri ile bizim değerlerimiz çelişiyor.

ABD ve AB ülkelerinin İslam coğrafyasına bakışı ile hiçbir sorunumuz çözülemez.

Çarelerden biri Türkiye ve İran kafa kafaya verip başta Kürt meselesi olmak üzere İslam dünyasının meselelerini haletmek için öncü aktör olmaya çalışmalarıdır.Bu iki ülke bu konuda ortak bir çalışmaya gitmeden Ortadoğu’nun rahata kavuşması çok zordur.

İran Genel Kurmay Başkanının üç günlük bir çalışma için Türkiye’ye geldiği söyleniyor, bu çalışma ülkemize, bölgemize huzur getirebileceği gibi yeni yeni kaosların oluşmasına da sebep olabilir.

İman, vicdan ve aklınız neye yetiyorsa, ne kadar gereğini yerine getirirseniz dünyada o kadar yaşama katkı vereceksiniz, benden söylemesi.