Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’dan Başkan Yaşar'a teşekkür ziyareti

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’ı makamında ağırladı.

Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Kıvanç Hürdoğan’ın da bulunduğu ziyarette, Üstündağ spor a vermiş olduğu desteklerden ötürü Başkan Yaşar’a teşekkürlerini sundu.

“Yenimahalle her anlamda çok gelişti”

Konuşmasında Yenimahalle’nin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Üstündağ, “Desteğinizi her zaman arkamızda hissediyoruz. Ne zaman bir şeye ihtiyacımız olsa kapınızı sonuna kadar açıyorsunuz. Benim antrenörlük ve yöneticilik dönemimin çoğu Yenimahalle’de geçti. O günden bu güne Yenimahalle her anlamda çok gelişti. Sizi tebrik ediyorum. Spora destek olmak adına yapmış olduğunuz çalışmalar; tesisleriniz olsun, etkinlikleriniz olsun takdire şayan. Başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.

Sporun ve sporcunun her zaman yanındayız

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yaşar da “Spora ve sporcuya desteğimiz her zaman tamdır” diye konuştu.

Sözlerine devam eden Başkan Yaşar, “Sporcularımızın müsabakalarda başarı elde etmesi beni çok mutlu ediyor. Ben de onların güzel yerlerde antrenman yapabilmeleri ve başarılı olabilmeleri için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Sporun ve sporcunun her zaman yanındayız. Sosyal belediyecilik anlayışı bunu gerektirir” dedi.

Ziyaret sonunda Üstündağ tarafından Yaşar’a teşekkür plaketi de takdim edildi.