  • BIST 109.755
  • Altın 143,021
  • Dolar 3,4410
  • Euro 4,0896
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 27 °C

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’dan Başkan Yaşar'a teşekkür ziyareti

»
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’dan Başkan Yaşar'a teşekkür ziyareti
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’ı makamında ağırladı.

Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Kıvanç Hürdoğan’ın da bulunduğu ziyarette, Üstündağ spora vermiş olduğu desteklerden ötürü Başkan Yaşar’a teşekkürlerini sundu.

“Yenimahalle her anlamda çok gelişti”

Konuşmasında Yenimahalle’nin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Üstündağ, “Desteğinizi her zaman arkamızda hissediyoruz. Ne zaman bir şeye ihtiyacımız olsa kapınızı sonuna kadar açıyorsunuz. Benim antrenörlük ve yöneticilik dönemimin çoğu Yenimahalle’de geçti. O günden bu güne Yenimahalle her anlamda çok gelişti. Sizi tebrik ediyorum. Spora destek olmak adına yapmış olduğunuz çalışmalar; tesisleriniz olsun, etkinlikleriniz olsun takdire şayan. Başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.

Sporun ve sporcunun her zaman yanındayız 

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yaşar da “Spora ve sporcuya desteğimiz her zaman tamdır” diye konuştu.

Sözlerine devam eden Başkan Yaşar, “Sporcularımızın müsabakalarda başarı elde etmesi beni çok mutlu ediyor. Ben de onların güzel yerlerde antrenman yapabilmeleri ve başarılı olabilmeleri için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Sporun ve sporcunun her zaman yanındayız. Sosyal belediyecilik anlayışı bunu gerektirir” dedi.

Ziyaret sonunda Üstündağ tarafından Yaşar’a teşekkür plaketi de takdim edildi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Yenimahalle Belediyesi personeline “İlk Yardım Uygulamaları” konulu seminer düzenledi21 Ağustos 2017 Pazartesi 11:14
  • Yenimahalle Belediyesi ile Anadolu Organize Sanayi Bölgesi, istihdam yaratmak için aynı masada buluştu18 Ağustos 2017 Cuma 10:16
  • Yenimahalle Yakacık Kurban Satışı Alanında, Kurban Bayramı telaşı başladı16 Ağustos 2017 Çarşamba 10:35
  • Yenimahalle Belediyespor, Hodonin Turnuvası için Çek Cumhuriyeti yolcusu oldu15 Ağustos 2017 Salı 12:39
  • Yenimahalle Belediyesi YENİMEK kurslarında yeni kayıt dönemi başladı15 Ağustos 2017 Salı 11:58
  • Yenimahalle Karşıyaka Mahallesi’ne değer katacak "Karşıyaka Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Tesisi" hızla yükseliyor14 Ağustos 2017 Pazartesi 10:55
  • Başkan Yaşar, 3 Ağustos’ta Hurdacılar Sitesi'nde çıkan yangın sonucu hasar alan iş yerini ziyaret etti13 Ağustos 2017 Pazar 11:16
  • Yenimahalle Belediyesi Anaokulları ve Gündüz Bakımevleri 2017-2018 eğitim-öğretim dönemine hazır11 Ağustos 2017 Cuma 10:02
  • Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Egem Platformu’na bağlı dernek başkanlarını makamında ağırladı11 Ağustos 2017 Cuma 09:56
  • Yenimahalle Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü “Etkili iletişim” başlıklı bir seminer düzenledi09 Ağustos 2017 Çarşamba 09:45
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim