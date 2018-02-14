Türkiye’de 2017'de doğan bebeklere verilen en popüler isimler: Zeynep ve Yusuf

Hatice Kasapoğlu / Editör

Türkiye’de geçtiğimiz yıl doğan bebeklere verilen en popüler isimler belli olurken konuyla ilgili medyada inceleme yapan Interpress’in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden derlediği bilgilere göre, 2017 yılında doğan bebeklere kızlarda en çok “Zeynep”, erkeklerde ise “Yusuf” isminin konulduğu tespit edildi. Kız bebeklerde Zeynep’ten sonra en popüler isimlerin sırasıyla Elif, Defne, Hiranur ve Ebrar olduğu belirlenirken erkek bebeklerde ise Yusuf’tan sonra en popüler isimlerin sırasıyla Eymen, Ömer, Emir ve Miraç olduğu belirlendi.

İstanbul ve Ankara’da en popüler Zeynep ve Eymen …

Türkiye’nin nüfus bakımından en büyük üç ilinden İstanbul'da, en çok tercih edilen isimlerden kız bebeklerde ilk sırada Zeynep ismi yer alırken bu isimi sırasıyla Elif, Defne, Hiranur ve Ebrar’ın takip ettiği görüldü. İstanbul’da erkek bebeklerde ise en popüler isim olan Eymen’den sonra en çok tercih edilen isimler sırasıyla Ömer, Yusuf, Ömer Asaf ve Emir olarak tespit edildi. Türkiye'nin ikinci büyük şehri olan Ankara'da, kız bebeklerde Zeynep’ten sonra en çok tercih edilen isimler sırasıyla Elif, Defne, Miray ve Ebrar oldu. Erkek bebeklerde ise Eymen’den sonra en çok tercih edilen isimlerin sırasıyla Yusuf, Ömer, Emir ve Çınar olduğu anlaşıldı.

İzmir’in tercihi Defne ve Eymen …

Nüfus büyüklüğünde üçüncü sırada yer alan İzmir'de ise, kız bebeklerde ilk sırada yer alan Defne’den sonra en çok tercih edilen isimler sırasıyla Zeynep, Elif, Eylül ve Duru oldu. Erkek bebeklerde ise ilk tercih olan Eymen’den sonra yeni doğan bebeklere en çok verilen isimlerin sırasıyla Emir, Çınar, Yusuf ve Deniz olduğu tespit edildi.