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Türkiye’de 81 milyonluk nüfusun yaklaşık yüzde 67’sinin internet kullanıcısı olduğu ortaya çıktı

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İrem Subaşı

Dünyada şu anda internet kullanan 4 milyardan fazla insan yaşarken konuyla ilgili medyada inceleme yapan Interpress’in We Are Social ve Hootsuite’in birlikte hazırladığı rapordan derlediği bilgilere göre, Türkiye’de 81 milyonluk nüfusun yaklaşık yüzde 67’sinin internet kullanıcısı olduğu ortaya çıktı. Ülkemizde internet kullanıcılarının sayısı yüzde 13 artarak 54.3 milyona erişirken  aktif sosyal medya kullanıcı sayısının ise yüzde 6’lık bir artış göstererek 51 milyona ulaştığı belirlendi. Mobil kullanıcıların sayısı yüzde 5 oranında artarak 59 milyona ulaşırken mobilden sosyal medya kullanımında da yüzde 5’lik bir artış olduğu tespit edildi.

Sosyal Medya kullanmada 13. sıradayız …

Rapora göre, sosyal medya kullanımında dünyada ilk sırada 3 saat 57 dakika ile Filipinliler gelirken, ikinci sırada Brezilya üçüncü sırada ise Endonezya’nın yer aldığı görüldü. Türkiye’nin ise günlük ortalama 2 saat 48 dakika ile 13. sırada bulunduğu anlaşıldı. Dünyada en fazla kullanılan sosyal ağlar incelendiğinde ilk sırada 2.17 milyar kullanıcı ile Facebook yer alırken, 1.5 milyar kullanıcısı olan Youtube ikinci, 1.3 milyar kişinin kullandığı WhatsApp’ın ise üçüncü sırada olduğu belirlendi. Son dönemde yükseliş gösteren Instagram’ın ise 800 bin kullanıcıya sahip olduğu tespit edildi.

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