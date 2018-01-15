Türkiye’de çikolata tüketiminin kişi başı 3,1 kg olduğu tespit edildi

Hatice Kasapoğlu / Editör

Yapılan araştırmalara göre İsviçre kişi başına 8,7 kg ile çikolatanın dünyada en çok tüketildiği ülke olurken ikinci sırada ise 7,9 kg ile Almanya’nın yer aldığı belirlendi. Konuyla ilgili medyada inceleme yapan Interpress’in Uluslararası Kakao Örgütü ’nün verilerinden derlediği bilgilere göre dünyadaki çikolata tüketiminin yarısını Avrupa gerçekleştirirken, Türkiye’de ise çikolata tüketimi nin kişi başı 3,1 kg olduğu tespit edildi. En çok çikolata tüketilen diğer ülkelere bakıldığında Avusturya 7,9 kg ile üçüncü sırada bulunurken dördüncülüğü 7,7 kg ile İrlanda, beşinciliği ise 7,3 kg ile İngiltere’nin aldığı görüldü.

Türkiye’de çikolata tüketimi 3,1 kg …

Çikolata pazarı nın büyüklüğü geçtiğimiz yıl artış kaydederken Türkiye’de geçen yıl 237 bin ton çikolata üretimi yapıldığı belirlendi. Çikolata tüketiminin ortalama 3,1 kg olduğu Türkiye’ye çikolata konusunda en fazla talep Arap ülkelerinden gelirken geçtiğimiz yıl başta Irak olmak üzere Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar gibi ülkelere çikolata ihracatı gerçekleştiği saptandı.

Şekerleme tüketiminde lider Finlandiya …

Şekerleme tüketiminde ise dünya genelinde şekerlemenin en çok tüketildiği ülke Finlandiya olurken Finlandiya’da tüketimin ortalama 5,0 kg olduğu belirlendi. Şekerleme tüketiminde ikinci sırayı 4,9 kg ile Almanya alırken üçüncü sırada 4,7 kg ile Hollanda’nın bulunduğu saptandı. Türkiye’de ise şekerleme tüketimi sadece 1,5 kg’da kaldığı tespit edildi.

En fazla tüketim Doğu ve Güneydoğu’da …

Türkiye’de şekerlemenin en çok Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde tüketildiği ortaya çıktı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da tüketilen şekerleme oranı toplam tüketimin yüzde 46’sını oluştururken toplam şekerleme tüketiminin yüzde 17’si İç Anadolu bölgesinde yüzde 15’inin ise Marmara bölgesinde tüketildiği anlaşıldı. Akdeniz bölgesinde tüketim yüzde 9 olurken Ege bölgesinde yüzde 7 olarak belirlendi. Karadeniz bölgesi ise şekerleme tüketiminin en az olduğu bölge olurken Karadeniz bölgesinin toplam şekerleme tüketimindeki payı ise sadece yüzde 5 olarak tespit edildi.