Halim Utlu / Gazeteci

Türk İstiklâl Savaşı,Türk İnkılâbı ve Türkiye Cumhuriyet rejiminin dayandığı esaslar hakkında, her türlü araştırmalarda bulunmayı;ilgili belgeleri ve yayınları toplayarak, kütüphane ve müzeler meydana getirmeyi ve bir arşiv kurmayı, Türk İnkılâp ve Rejimini ülke içinde ve dışında tanıtmak için, dersler ve konferanslar vermeyi ve her türlü yayınlarda bulunmayı amaçlayan Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü (TİTE),kuruluşunun 75. yıl dönümünde " TÜRKİYE'DE CUMHURİYET TARİHÇİLİĞİ " ÇALIŞTAYI düzenledi.

Temelleri, 4204 sayılı Yasa ile 15 Nisan'da atıldı

Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilen devrim hareketlerinin çağdaş biçimde incelenmesi ve genç kuşaklara öğretilmesi amacına yönelik olarak,bir araştırma, eğitim ve öğretim merkezi olarak 4204 sayılı Yasa ile 15 Nisan 1942’de temelleri atılan Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü (TİTE),kuruluşunun 75. yıl dönümü dolayısı ile 13 - 14 Nisan 2017 tarihinde Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Konser Salonu,Gümüşdere Yerleşkesi'nde(Keçiören) düzenlediği "TÜRKİYE'DE CUMHURİYET TARİHÇİLİĞİ "ÇALIŞTAYI,oldukça büyük ilgi gördü.

Prof.Dr. Kaymaz, Prof.Dr. Akgün'e ödül ve plaket

Öğretim görevlisi piyanist Berrak Elif Tosun'un müzik dinletisi ile başlayan etkinlik,Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof.Dr Temuçin Faik Ertan ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erkan İbiş'in konuşması ile devam etti.Prof.Dr.Nejat Kaymaz(Emekli),Prof.Dr.Seçil Karal Akgün'e(Emekli) ödül ve plaketlerin verildiği çalıştaya, Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Yekta Güngör Özden de katıldı.

Prof.Dr.Bige Sükan'in ilk gün 1.oturum başkanlığını üstlendiği programda, Devlet Arşivleri Genel Müdürü Doç.Dr.Uğur Ünal,Türk Tarih Kurumu Danışmanı Prof.Dr. Mehmet Ali Çakmak,Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr.Şevket Pamuk ve Atatürk Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Nihat Büyükbaş konuştu.

Çalıştay, ilgi gördü

Gazi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Şahinoğlu'nun 2. günde 2.oturum başkanlığını yaptığı ve ilgi ile izlenen çalıştayda,Türk İnkılap Tarihi Enstitúsú Müdürü Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan, Atatürk Üniversitesi'nden Prof. Dr. S. Esin Dayı, Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Prof. Dr. Bülent Çukurova konuştu.

3. ve son oturum başkanlığını Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mesut Çapa'nın üstlendiği programda da şu konuşmacılara yer verildi; Dr.İbrahim Bozbıyık (Erciyes Üniversitesi), Prof.Dr.Fatma Acun (Hacetteepe Üniversitesi), Prof. Dr. Cezmi Eraslan (İstanbul Üniversitesi) ve Prof. Dr.Tülay Alim Baran( Yeditepe Üniversitesi).

Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü'nün tarihçesi

Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilen devrim hareketlerinin çağdaş biçimde incelenmesi ve genç kuşaklara öğretilmesi amacına yönelik olarak,bir araştırma, eğitim ve öğretim merkezi olarak 4204 sayılı Yasa ile 15 Nisan 1942’de temelleri atılan Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü (TİTE),kuruluşunda öngörülen hedeflerin yanı sıra, 1982 yılında belirlenen yeni statüsü doğrultusunda, Ankara Üniversitesi’nde lisans,yüksek lisans ve doktora programları da yürütüyor.

Atatürk,“milli tarih “ve “milli dil” çalışmalarına da ağırlık verdi

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetin ilanı sonrası toplumu çağdaş uygarlıklar seviyesine ulaştırmak için, her alanda köklü devrim hareketlerine girişti. Büyük tarihsel dönüşümün sürekliliğini sağlayacak, düşünsel ve kültürel temelleri oluşturmaya yönelen Atatürk, eğitim ve öğretimle birlikte, yeni devletin ideolojisine uygun olarak “milli tarih “ve “milli dil” çalışmalarına da ağırlık verdi. Bu amaçlar doğrultusunda Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, İkinci Dünya Savaşı’nın zor koşullarına karşın, Cumhuriyet Tarihi ile ilgili çok sayıda arşiv belgesi, kitap ve eşya topladı ve günümüzde sahip olduğu kütüphane ve arşivin temellerini attı..

10 bin kitap, yüzbin belge, fotoğraf, pul gazete koleksiyonu bulunuyor

Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün yanı sıra, Milli Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel de, Enstitü’nün kuruluşuyla özel olarak ilgilendi.Kuruma verdiği önemi,7 Kasım 1942'de yaptığı bir konuşmada, “Türk İnkılâbı gibi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü de,Türk Milletinin malı ve şerefidir” diyerek ortaya koydu.

Eğitim ve öğretimin yanında, arşiv ve kütüphanesi ile her düzeydeki araştırmacıya hizmet veren Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, bünyesindeki Devrim Tarihi Müzesi ile de toplumun bilgilenmesine dönük çalışmalara doğrudan katkı sağlıyor. Enstitü kütüphanesinde, 10 bine yakın kitap, dijital ortam arşivinde yaklaşık 100 bin belge, çok sayıda fotoğraf ve pul ile bazı gazetelerin koleksiyonları bulunuyor.