Türkiye’de engelli olmak bir başka güzel

Fehmi Yetik / Mekanik Tasarım Mühendisi

Türkiye’de engelli olmak toplumda hiç dışlanmamaktır.

Türkiye'de insanlar sizin engellerinize bakmadan, sizi içinizde ki ruhla, benliğinizde ki kişiliğinizle yargılıyorlar. Önyargısızca, sevgiyle, hoşgörüyle kucaklıyorlar sizi.

Hiç kimse size acıyan, alaycı ve kem gözlerle bakmıyor. İnsanlar sizi alışveriş merkezlerinde, restoranlarda ve eğlence mekânlarında gördüğünde “Bunların gene ne işi var burada” anlamına gelen bakışlara maruz bırakmıyorlar.

Herhangi bir hususta anlaşmazlığa düştüğünüz insanlar engelinizi bir tokat gibi vurmuyor suratınıza. Engelinizden dolayı kimse kişiliğinizi ayaklar altına alıp size tepelenmiyor, kendini sizden üstün görmüyor ve sanki küçük dağları onlar yaratmış gibi kibirlenmiyorlar.

Türkiye’de engelli olmak büyük bir hürriyettir.

Dünyada bazı ülkelerde engelliler için evleri dünyanın en ağırlaştırılmış müebbet hapishanesine dönüşmüşken. Bizde çoğu binanın mimarı imkânları sayesinde engelliler özgürce dışarı çıkıyor ve rahatça gezebiliyorlar. Kaldırımlarımız o kadar geniş ve alçak yapılmış ki hiç sıkıntı yaşamıyorlar, neredeyse her üst geçitte olan asansörler sayesinde istedikleri yere engelsizce ulaşabiliyorlar.

Bazı ülkelerde engellilere yapılmış asansörleri onlardan daha fazla halk kullanıp engellilere kullandırmazken, bizde böyle bir durum hassas halkımız sayesinde söz konusu bile olmuyor.

Ve bide o duyarlı insanlarımız var ya, onları hiç unutmak olur mu? O kadar duyarlılar ki hiç bir zaman bir engelli rampası önüne park ettikleri veya engelli otoparklarını gasp etikleri görünmemiştir.

Türkiye’de engelli olmak kimseye minnet etmeden özgürce yaşamaktır

Türkiye’de neredeyse her alışveriş merkezinde, her iş yerinde, eğlence mekânlarında, istasyonlarda, camilerde ve okullarımızda engelli tuvaletleri var. Onlar Kimseye minnet etmeden buralarda tuvalet ihtiyaçlarını kolayca gideriyorlar.

Ayrıca, ulaşım araçları engelli arkadaşlarımıza o kadar uygun tasarımlanmış ki kimseye ihtiyaç duymadan, tek başına kolayca binip inebiliyorlar.

Türkiye’de engelli olmak iş hayatında farklılık yaratmaktır.

Dünyanın diğer ülkelerinde engelli olmak demek, bir hiç gibi dört duvar arasında yaşamak, bir işe yaramamak, hep topluma ve ailesine yük olmak demektir. Ama Türkiye’de öylemi? Engelli arkadaşlarımızın önündeki bütün engeller kalkmış, iş hayatına kazandırılmışlardır. Ne ailelerine, ne çevrelerine nede devlete yük olmadan hayatlarını sürdürme imkânı verilmiştir onlara.

Türkiye’de engelli olmak bir sıcak yuvaya kavuşmaktır.

Gelişmemiş çoğu toplumda, engelli insanların evlenip çoluk çocuğa karışması ters karşılanır. Onların sağlıklı bir insanla ilişki yaşamasına tepki gösterilir ve sıra dışı bir olay olarak görünür. Ama bizim toplumda böylemi? Bırakın kınamayı, eleştirmesini ve dedikodusunu bile yapmayız. Çünkü biz evlenmek, yuva kurmak ve bir murada ermek her tip insanın en temel hakkıdır anlayışına sahibiz...

Türkiye’de engelli olmak bir ömür boyu bu yukarıdaki yazdığım Türkiye’yi hayal ederek bitirmek demektir…