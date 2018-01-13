Türkiye’de ilk, Ortak Piyasa Düzeni Strateji Belgesi hazırlanacak!

Halim Utlu / Gazeteci

Bütçesi 962,068 Avro olan ve bu tutarın 721.551 Avro'su, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve 1 yıl sürecek Ortak Piyasa Düzeni Gerekliliklerine Uyum için Strateji Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi başlıyor.

Proje, “Ortak Piyasa Düzeni” kavramını, ilgili tarafların gündemine taşıyor. Tarım ürünlerinde “Kalite, rekabet ve sürdürülebilirlik” kavramlarına dikkat çekiliyor.

“Ortak Piyasa Düzeni Gerekliliklerine Uyum için Strateji Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi”, 15 Ocak 2018 Pazartesi günü Ankara'da Bilkent Otel’de yapılacak açılış merasimi ile başlıyor.

1000’den fazla kişiye,teknik eğitimler verilecek

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından desteklenen ve T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın faydalanıcısı olduğu bu projenin hedef grupları arasında, ilgili kurumlar ve STK’lar yer alıyor.

AB Ortak Piyasa Düzeni (OPD) mevzuatının, katılım süreci kapsamında, kademeli olarak

benimsenmesine yönelik bir strateji oluşturulması ve Ortak Tarım Politikası (OTP) ile OPD rejimine ilişkin kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilecek proje, 1 yıl sürecek.

OPD, Avrupa Birliği'nde tarım piyasalarını düzenleyen bir dizi kural içeriyor. Ayrıca, tarım piyasalarının işleyişinin geliştirilmesine yardımcı olacak belirli politika araçlarıyla birlikte, mal ve hizmet ortak pazarının kurallarını temel alıyor.

1000’den fazla kişiye, teknik eğitimler verilecek

Bu hedeflere ulaşmak amacıyla, mevcut idari çerçeve değerlendirilecek, OPD mevzuatının benimsenmesi için bir strateji hazırlanacak. Sistemin ilkelerine ilişkin eğitimler verilecek ve başlıca paydaşlar arasında farkındalık yaratma faaliyetleri yürütülecek.

Proje çerçevesinde, Bakanlığın ilgili birimleri, ilgili sivil toplum kuruluşları ve proje paydaşlarının katılımları ile 1000’den fazla kişiye “Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası ve Ortak Piyasa Düzeni” konusunda teknik eğitimler verilecek.

Proje, tarımsal ürünlerin ticaretinde fayda sağlayacak

Proje kapsamında, ilgili paydaşlar ve T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ilgili birimlerinin ortak çalışması ile Türkiye’de ilk defa “Ortak Piyasa Düzeni Strateji Belgesi” hazırlanmış olacak.Proje, Türkiye'nin tarım sektöründe, AB mevzuatına uyum sürecini de destekliyor.

AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, proje ile ilgili olarak " Açılışını yapmakta olduğumuz proje, Türkiye'nin, AB'nin tarım politikasına uyum çalışmalarına katkı sağlayacak ve tarımsal ürünlerin ticaretinde fayda sağlayacak koşulların tesis edilmesine yardımcı olacaktır." dedi.

Toplantıya, AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Vinals katılıyor

Merkezi Finans ve İhale Biriminin sözleşme makamı olduğu projenin açılış merasimine, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera Vinals, Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Selim Uslu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hasan Özlü, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Esin Nacar, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileri ile çeşitli Bakanlık ve kurumların temsilcilerinin katılması bekleniyor.