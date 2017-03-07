Türkiye’de kadın istihdamının lideri tekstil ve hazır giyim sektörü

Nur Çelebi / Spor Eğitmeni

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Türkiye’de kadın istihdamının lideri tekstil ve hazır giyim

İmalat sanayiinde kadınların neredeyse 41.7’si tekstil ve hazır giyimde

Kadın istihdamını artırmanın anahtarı: Tekstil ve hazır giyim sektörü

Öz İplik-İş Genel Başkanı Murat İnanç: Emekçi kadınlarımız bizim gururumuz

-Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Murat İnanç, “Tekstil ve hazır giyim sektörü kadın istihdamını artırmanın anahtarıdır”

Türkiye’de kadın istihdamı ve kadınların işgücüne katılımı oldukça düşük. TÜİK verilerine göre çalışabilir çağdaki kadınların yalnızca yüzde 32,7’si işgücüne katılıyor. Bunun da yalnızca yüzde 27,5’i çalışabiliyor. Kadınlarda işsizlik oranı ise erkeklerden yaklaşık 6 puan daha yüksek ve yüzde 16 olarak ölçüldü.

Detay verilere bakıldığında ise tekstil ve hazır giyim emekçi kadınların en fazla istihdam edildiği sektörler. Öz İplik-İş Genel Başkanı Murat İnanç, “Tekstil ve hazır giyimin de içinde bulunduğu işkolunda örgütlü bir sendika olarak, imalat sanayiinde en fazla kadın istihdamına sahip sektörde olmaktan gurur duyuyoruz. Emekçi kadınlar bizim göz bebeğimiz. Başta işkolumuzdakiler olmak üzere, emekçi kadınlarımızın Dünya Kadınlar Gününü, Birleşmiş Milletlerin kabul ettiği adıyla Uluslararası Kadınlar Gününü kutluyoruz, kadınlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. ” dedi.

-İmalat sanayinde kadın bayrağını tekstil ve hazır giyim sektörü taşıyor

Öz İplik-İş Sendikası’nın SGK ve TEPAV verilerinden yaptığı derlemeye göre, imalat sanayiinde kayıtlı çalışan 831 bin 839 kadının yüzde 41.76’sı tekstil ve hazır giyim sektöründe çalışıyor.

Türkiye’de imalat sanayiinde çalışan kadınların yüzde 27,82’si (231 bin 456 kişi) giyim eşyası imalatı, yüzde 13,94’ü (115 bin 946 kişi) tekstil ürünleri imalatında emek veriyor.

İmalat sanayii dışında, bütün sektörlere bakıldığında da tekstil ve hazır giyim kadın istihdamında 3. sırada bulunuyor. Türkiye’de kayıtlı çalışan bütün kadınların yüzde 9,12’si tekstil ve hazır giyimde emek veriyor. Kadın istihdamında perakende sektörü yüzde 12,18, eğitim yüzde 11,60 pay alıyor.

- Kadınlarda kayıt dışılık daha yüksek

Öz İplik-İş Başkanı Murat İnanç, bir çarpıcı veriye de işaret ederek, “Kadın emeğin çok çeşitli şekillerde görmezden geliniyor. Örneğin, Türkiye’de kayıt dışı çalışma oranı, yani sigortasız çalışma oranı yüzde 32,8 görünür. Ancak gözden kaçan kadınlardır. Kadınlarda kayıt dışı çalışma oranı yüzde 45,5 seviyesindedir. Tarımda çalışan kadınlarımızın yüzde 92,7’si sigortasızıdır, hiçbir güvencesi yoktur.

Tekstil ve hazır giyim, tarıma dayalı sanayi olarak gelişti. Halen sektörde pamuk başta olmak üzere tarımsal ürünlerin ağırlığı yüksektir. Emekleriyle, tarlalarda çalışan çiftçi kadınlarımıza da şükranlarımızı sunmak boynumuzun borcu” dedi.

-Tekstil ve hazır giyime başta örgütlenme olmak üzere her türlü destek ‘kadınlarımız için’ verilmeli

Murat İnanç, tekstil ve hazır giyim sektörünün kadın istihdamındaki payının yüzde 41’leri aşmasının, sektörü hem ekonomik hem de sosyal olarak kritik öneme taşıdığını belirterek şunları kaydetti:

“Tekstil ve hazır giyim ülkemizin en önemli sektörlerinden biri. Sanıldığı gibi bu sektöre yapılan yatırım boşa gitmez. Birim ihracat fiyatları açısından, Türkiye’ye sağlanan döviz açısından, nereden bakarsanız bakın ‘vazgeçilemez’ sektördür. Dünya’da tekstil ve hazır giyimi bırakmış bir ülke yoktur.

Kadın istihdamı açısından bakınca ‘kritik’ öneme sahip sektördür. İşkolumuzda örgütlenmeye destek verilmeli. Sektörümüzün her bir bileşeni bunun önemini anlamalı. Devletimiz bu sektörü geliştirmek için ilave destekler vermeli. Kadınlarımız için, Türkiye’nin sosyal dengesi için bu şart”

- Devletimizden ek gayret bekliyoruz

Tekstil ve hazır giyim sektörünün Türkiye'de işsizlik problemine çözüm ürettiğini kaydeden İnanç, "sünger gibi işsizliği emen bir sektörden bahsediyoruz. Kadın istihdamını artırmak için, tekstil ve hazır giyim de oldukça uygun sektörler. Üstelik burada yerleşik bir geleneksel çalışma ortamı oluşmuş durumda. Öyleyse bu sektöre sahip çıkmamız gerekiyor. Devletimizi yönetenlerden, bu konuda gerekli düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz. Bu nedenle sektörde kayıtlı, sendikalı kadın çalışması yönünde hükümet ek gayret harcamalı. Tekstil ve Hazır Giyim Kamu İdaresi içinde oluşturulacak ayrı bir birim tarafından yönetilmeli.

- Öz İplik-İş kadın konusunda en duyarlı sendikaların başında gelmektedir

Öz İplik-İş Sendikasının kadın haklarına ve çalışmalarına önem verdiğini belirten İnanç, sendikal faaliyetleri içinde cinsiyet eşitliği ile kadın konusunu ön planda tuttuklarını kaydetti. Kadınların her alanda daha etkin olması için mücadele ettiklerini vurgulayan İnanç, Öz İplik-İş Sendikasının sendikalarda kadın liderler yetiştirilmesi projesini yürüttüğünü de hatırlattı. İnanç, Öz İplik-İş’in kadın çalışmaları konusunda en duyarlı sendikaların başında geldiğini söyledi.

İnanç; “Kadınların siyasal, sosyal ve çalışma yaşamına katılımlarını artıran, eğitim düzeyleri ve niteliklerini yükselten, kayıt dışı alanlardan kayıtlı istihdama geçişlerini kolaylaştıran çalışmalar yapıyoruz. İş ve ev yaşamının beraber yürüyebilmesinin kolaylaştırılması, kadına yönelik şiddet ve tacizin önüne geçilmesi için kampanyalara aktif katılarak destek veriyoruz. Kadınlara zulmedilmesini ağır ve adi işlerde çalıştırılmasını kabul etmiyoruz” dedi.