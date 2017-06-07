Hatice Kasapoğlu / Moda Tasarımcısı

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” 2016 yılı listesi, Türkiye plastik sektörünün bir kez daha ağırlığını koruduğunu ortaya koydu. Plastik Sanayicileri Derneği’nin (PAGDER) listedeki verilere ilişkin yaptığı değerlendirmeye göre, ilk 500 büyük arasında yer alan 14 plastik sanayi işletmesinin üretimden net satışları, yüzde 5,4 oranında düşüş gösterdi.

Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesini plastik sektörü açısından değerlendiren PAGDER Yönetim Kurulu Başkanı Reha Gür, “Her ne kadar plastik NACE koduna göre 14 plastik firması sıralamada yerini alsa da, plastik üretimi olan ve farklı NACE kategorilerinde yer alan firmalar da değerlendirildiğinde, ISO 500 listesinde plastik sektöründe faaliyet gösteren 37 sanayi kuruluşu yer alıyor” dedi.

İstanbul Sanayi Odası ’nın "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesine, plastik sektöründen 14 firma girdi. İSO 500 2016 araştırmasının sonuçları, birçok sektör gibi Türkiye plastik sektörünün 2016 değerlendirmesini de ortaya koydu. Listeye giren plastik sanayisi firmalarının verilerini değerlendiren Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Reha Gür, ilk 500’e giren 14 plastik sanayisi kuruluşunun geçen yıl en çok vergi öncesi dönem karında sıkıntı yaşadığını belirtti.

Net üretimden satışlar yüzde 5,4 geriledi!

Reha Gür; “Net üretimden satışlar, net satış hâsılatı ve net aktif gibi göstergelerde bu yıl ilk defa önceki yıllara nazaran gerileme kaydedildi. Sırasıyla net üretimden satışlar yüzde 5,4; net satış hâsılatı yüzde 2,4 ve net aktiflerin yüzde 8,2 gerilediği görülüyor. Ancak bu gerilemelerin enflasyon ya da ortalama dolar kurundaki değişimlere göre değerlendirildiğinde daha anlamlı olacağını düşünüyoruz. 2016 yılı ortalama enflasyonunu yüzde 8’in üzerinde ve ortalama dolar kuru artışının da yüzde 10 dolayında gerçekleştiği düşünüldüğünde, sanayicilerimizin zorlu bir yılı geride bıraktığı tüm açıklığı ile gözler önüne seriliyor” dedi.

Karlılıkta dikkat çekici düşüş!

İlk 500 listesinde yer alan plastik sanayicilerinin dönem karlarında yaşanan düşüşün de bir o kadar dikkat çekici olduğunu vurgulayan Reha Gür, “Burada maliyetlerde yaşanan artışın ne kadar etkili olduğunu gözlemliyoruz. Pazardaki sıkıntıdan dolayı sanayicimiz maliyetlerdeki artışı fiyatlara net olarak yansıtamamakta” dedi.

2016 ilk çeyrekte plastik sektörü toparlanma sürecinde!

İhracat tarafında ise 2016 yılında bir önceki yıla yakın seviyede, yüzde 1,8’lik bir düşüşün gerçekleştiğini belirten Reha Gür, 2017 yılında geride kalan referandum ve hükümetin aldığı tedbirler ve teşvikler ile başlayan toparlanma sürecinin yılsonu itibariyle pozitif yansımalarının izlenebileceğini söyledi.