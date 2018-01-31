Türkiye'nin başlattığı Afrin operasyonuna destek sınırlar ötesinden geldi

Arakanlı Müslümanların yaşadığı insanlık dramını gündemden düşürmeyerek yardım elini uzatan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mehmetçik için dua eden Arakanlı Müslümanlar, aynı zamanda ilk andan itibaren yardıma koşan Başkan Ak'ı da unutmadılar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk andan itibaren Arakanlıların uğradığı zulme karşı çağrıda bulunması ile dünyanın gündemine gelen Arakanlı Müslümanlar, Erdoğan posterleri, Türk bayrakları ile Türkiye için dua ettiler. "Türkiye'nin mücadelesine yardım et" diye dua eden Arakanlılar vefanın, kardeşliğin de güzel bir örneğini sergilediler.

Arakanlı Müslümanlar , yardımına koşan tek belediye olan Keçiören Belediyesi'ni de unutmayarak Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak posterleriyle "Mustafa Ak" diye tezahüratta bulundular.

Dünyanın neresinde bir zulüm varsa Türkiye'nin mazlumların yanında yer almak için harekete geçtiğini ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, " Türkiye'nin mazlumların yanında olduğunu göstererek yaşanan insani drama karşı anında harekete geçiyor. Arakanlı kardeşlerimizin yardımına koşmuştuk, şimdi de Mehmetçiğimiz Afrin'de başarılı bir operasyon yürütüyor. O bölgedeki halkın da insani ihtiyaçlarına karşı ülkemiz yardım çalışmaları yürütüyor. Arakanlı Müslüman kardeşlerimiz de tıpkı 80 milyon gibi Mehmetçiğimize destek veriyorlar. Onların muzaffer olması için dua ediyorlar. Türkiye mazlumların dualarıyla zalimleri yenecek güçtedir." diye konuştu.

Keçiören Belediyesi ilk andan itibaren Arakanlıların yardımına koşmuş, 600 kişilik çadırkent, aşevi, mescit, oyun alanı ve temiz içme suyu için su kuyusu yapmıştı.​