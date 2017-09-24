Türkiye’nin en büyük özel gaz dağıtım şirketi Başkent Doğalgaz, halka arz için SPK'ya başvurdu

Svetlana Williams

1,7 milyon aktif müşterisi ve yıllık yaklaşık 3,6 milyar standart metreküp (Sm³) gaz dağıtım hacmine sahip Başkent Doğalgaz, Ankara’nın büyümesine paralel her yıl yaklaşık 70 bin yeni müşteriye ulaşıyor. 2013 yılında özelleştirilen ve Torunlar Enerji bünyesinde hizmet kalitesini daha da yükselten Başkent Doğalgaz , Türkiye’nin ilk altyapı GYO’su unvanını da taşıyor. 2016 yılsonu itibariyle 2,5 milyar TL cirosu bulunan Başkent Doğalgaz, sektöründeki ilk halk arzı gerçekleştirerek kurumsal yönetim adımlarını daha da sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Torunlar Grubu ’nun enerji sektöründeki en önemli yatırımı olan ve faaliyetlerini Torunlar Enerji çatısı altında yürüten Başkent Doğalgaz, halka arz için İş Yatırım aracılığı ile SPK'ya başvurdu. Toplam 1,7 milyon abonesi ile Türkiye’nin en büyük özel doğalgaz dağıtım şirketi olan Başkent Doğalgaz, Polatlı, Kızılcahamam ve Beypazarı ilçeleri hariç Ankara il sınırları dâhilinde doğal gaz dağıtım lisans hakkını 2037 tarihine kadar elinde bulunduruyor.

Enerjinin Başkenti Ankara ilklere imza atmayı sürdürüyor

1929 yılında Türkiye’nin ilk havagazını ve 1988 yılında Türkiye’nin ilk doğalgaz ını kullanmaya başlayan Ankara, bu sektörde Başkent Doğalgaz ile ilklere imza atmaya devam ediyor. 2013 yılında özelleştirilen ve Torunlar Enerji tarafından 1 milyar 162 Milyon ABD doları bedelle satın alınan şirket, 2016 yılı Şubat ayından itibaren Türkiye’nin ilk altyapı GYO’su olarak hizmet veriyor. Türkiye’de gaz dağıtım alanındaki ilk halka arzı gerçekleştirecek şirket, kurumsal anlamda Türkiye’de bir ilk olan altyapı GYO modelini de yatırımcılarla tanıştırmış olacak.

Ortalama yaşı 14 yıl olan 11.594 km şebeke uzunluğuna sahip Başkent Doğalgaz, Ankara’nın şehirleşme potansiyeline bağlı olarak yılda yaklaşık yüzde 4 oranında abone artışı sağlayarak, her yıl yaklaşık 70 bin yeni aboneye doğalgaz hizmeti sunuyor.

Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun : Ankara’nın yeni ilçeleri ile büyüyeceğiz.

Başkent Doğalgaz’ın faaliyetleri ve yatırımları hakkında açıklamalarda bulunan Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun; Başkent Doğalgaz ’ı 2013 yılının Mayıs ayında devraldıklarında 1,4 milyon olan abone sayısının 2017 yılının ilk yarısı itibariyle 1,7 milyonu aştığını, 2020 yılında 2 milyona ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti. Torun; “Başkent Doğalgaz’da 4 yılı aşkın sürede ciddi anlamda iyileştirmeler gerçekleştirdik. Nüfus bakımından Türkiye’nin ikinci büyük şehri olan Ankara, TÜİK verilerine göre 2011 ila 2016 yılları arasında en çok iç göç alan ikinci şehir olarak büyük bir potansiyel arz ediyor. Önümüzdeki dönemde henüz gaz dağıtımı yapılmayan Ankara’nın 9 ilçesine de doğalgaz şebeke yatırımı yaparak gaz hacmini arttırarak büyümeyi hedefliyoruz” dedi.

Halka arz süreci ile birlikte kurumsal yönetim standartlarını, raporlama standartlarını, yatırımcı ilişkileri ve kurumsal iletişimi çok daha üst seviyeye taşıyacaklarını belirten Mehmet Torun, “Bu konuda üst düzey tecrübeye ve yetkinliğe sahip yönetim ekibimiz var. Onların liderliğinde kurumsal yönetim ve hizmet kalitemizi daha üst seviyelere çıkaracağımıza inanıyoruz” şeklinde sözlerini sürdürdü.