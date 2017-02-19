Türkiye’nin en güçlü Sayokan topluluklarından biri olan Mamak Belediyesi Sayokan Topluluğu’nda 63 sporcu bir üst kemere terfi etti

Geçtiğimiz ay düzenlenen 9. kemer sınavından başarıyla geçen 63. alp ve almila düzenlenen törenle yeni kemerlerini kuşandı.

Tam bir şölen havasında geçen kemer kuşanma töreninde, kemer sınavından başarıyla geçen öğrencilerin sertifikaları verildi. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Sayokan Topluluğumuzda 310 aktif sporcusu bulunuyor. Dünyada tescillenmiş tek Türk Savaş Sanatı olan Sayokan’a ilgi her geçen gün artıyor. 9. Kemer sınavını başarıyla geçerek bir üst kemeri kuşanan sporcularımızı tebrik ediyorum” dedi. 9. Kemer sınavında başarılı olan 31 sporcu beyaz kemerden mavi kemere, 10 sporcu mavi kemerden sarı kemere, 6 sporcu sarı kemerden kırmızı kemere, 5 sporcu kırmızı kemerden dört renkli kemere, 10 sporcu dört renkli kemerden siyah kemer kür-1’e, 1 sporcu siyah kemer kür-1’den siyah kemer kür-2’ye geçti.

Sporcular hem ahlaken hem de bedenen eğitiliyor

Kemer kuşanma töreninde konuşan Mamak Belediyesi Sayokan Topluluğu eğitmeni Tayangu Murat Çekiç, “9. kemer sınavını başarıyla tamamladık. Bizler Sayokan’da gençlerimizi hem ahlaken hem de bedenen eğitiyoruz. Disiplininizden hiçbir şey kaybetmeden çalışmalarınıza devam edeceksiniz. Sayokan topluluğu olarak desteğini bizden hiçbir zaman esirgemeyen Mamak Belediye Başkanımız Mesut Akgül’e de teşekkür ediyorum” dedi.

Şölen havasında kemerlerini kuşandılar

Kemer kuşanma töreninde alp ve almilaların yaptığı toplu gösteriler de gelen çok sayıda izleyici tarafından beğeniyle izlendi. Şölen havasında geçen sertifika töreninde sporcuların akrabalarının yanı sıra çok sayıda vatandaş izleyici olarak katıldı.