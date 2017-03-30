Türkiye’nin geleceği MHP ile güvence altında

Fatih Çetinkaya / MHP Ankara İl Başkanı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ankara İl Başkanlığı tarafından düzenlenen yaşanan siyasi gelişmelerle ilgili bilgilendirme toplantısının ilki gerçekleştirildi. “Biz Milliyetçi Hareket mensupları olarak Türkiye’nin önemli bir süreçten geçtiğinin farkındayız. İnşallah ülkemiz, 16 Nisan’daki referandumda aziz milletimizin kararlı duruşuyla ışığa kavuşacak, geleceğe daha sağlam temellerle adım atacaktır."

Pursaklar Saray’daki Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantının açılışında yaptığı m değerlendirmede, Milliyetçilik Platformu adı altında birtakım grupların başta ana muhalefet partisi olmak üzere bazı partilerin kanatları altına girmelerini ibretle takip ettiklerini söyledim. Bu insanların Milliyetçi Hareket ile hiçbir bağlarının kalmadığını belirttim.

“GELECEĞİ GÖREN LİDER DELET BAHÇELİ”

“Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Teşkilatı olarak siyasi gelişmeleri değerlendirme ve 16 Nisan’da yapılacak referandumla ilgili bilgilendirme toplantısı için bir arada bulunuyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti için Türklüğün geleceği için önce ülkem sonra partim ve ben diyen bir anlayışın mensupları olarak aziz milletimizin geleceğe güvenle bakabilmesinin sigortasıyız.

Unutulmasın ki Türkiye’nin yönetiminin yasal ve sağlam bir statüye geçmesini, Cumhurbaşkanlığının hukuka ve anayasaya uygun hale getirilmesini 2004 referandumu öncesinde bugünleri görerek dile getiren Liderimiz sayın Devlet Bahçeli’ydi.

Milliyetçi Hareket mensupları olarak 16 Nisan’da Anayasa referandumu nedeniyle önümüze konacak sandığa gideceğiz ve hep birlikte aziz milletimiz için, devletimiz için, Cumhuriyetimiz için ve Türklüğün bekası için evet mührünü vuracağız.”

PARTİLİLERE SESLENDİLER

MHP Ankara İl Başkanlığı’nın siyasi gelişmelerle ilgili bilgilendirme toplantısına Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin, Ankara Milletvekilleri Mustafa Mit ve Erkan Haberal ile MYK Üyesi Yaşar Yıldırım da katılarak salonu dolduran partililere açıklamalarda bulundular.

Açılış konuşmasının ardından ilk konuşmayı yapan MYK Üyesi Yaşar Yıldırım, Milliyetçi Hareket Partisi üzerinde 48 yıldan beri oynanan oyunlara dikkat çekti. Yıldırım, 16 Nisan referandumun ülkenin geleceği açısından önemli olduğunu ifade ederek, huzurun ve güvenin tesisi için evet diyeceklerini ifade etti.

Ankara Milletvekili Mustafa Mit de yaptığı konuşmada, günümüzde kendilerine eski ünvanını vererek hayır kampanyası sürdürenlerin geçmişte Milliyetçi Hareket Partisi mensuplarının kanının akmasında ve şehit olmalarında payı olanlarla kol kola gezmelerini ibretle takip ettiklerini kaydetti. Toplantının son konuşmacısı MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Şefkat Çetin oldu. Çetin, salonu dolduran partililere seslenerek özetle şöyle dedi:

“15 TEMMUZ BİR MİLATTIR”

"Dün neyi söylediysek, her kademedeki arkadaşımız, liderimiz dahil söylediklerimiz her şeyin arkasındayız. Dünkü söylediklerimizin hiçbirisinden bugün vazgeçmiş değiliz. Ancak bu devleti biz kurduk, bu vatanın sınırını kanlarımızla biz çizdik. Bin yıldır bir arada yaşıyoruz. Yaşadığımız 15 Temmuz bir ihanet gecesidir. Bu nedenle diyoruz ki 15 Temmuz milattır.

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından, Başbakanımız, hükümet yetkililerimiz, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren bütün kardeşlerimiz tarafından da çok açık ve net ifade edilmektedir ki milliyetçi, ülkücü hareketin lideri Devlet Bahçeli, ülkesi ve milleti için en kritik zamanda koyduğu tavırla Türkiye'yi kaostan iç savaştan kurtaran kişidir.”