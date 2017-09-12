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Türkiye’nin Geleceğini Çaldılar

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Metin Gündoğdu

15 Temmuz’da tezgahladıkları oyun ayaklarına dolandı. Böylece Türkiye’de darbe dönemi kapandı. 

12 Eylül askeri darbesi ülkemizi karanlığa sürüklemiş, milletimizi yıllar boyunca kan emici emperyal güçlerin pençesine atmıştır. “Milletin refahı için darbe yaptık” yalanı ardına saklanan cuntacı zihniyet ülkemizi adeta bir toplama kampına çevirmiştir. Öyle ki cuntacıların verdiği hukuk dışı emirlerle 650 bin kişi gözaltına alınmış, 1 milyon 683 bin kişi fişlenmiş, 14 kişi cezaevlerindeki açlık grevlerinde ölmüş, 171 kişi sorgularda ve cezaevindeki işkenceler sonucunda can vermiş, 49 kişi de idam edilmişti. Bunlar resmi kayıtlar altına alınmış veriler. Gerçek rakamlar ve rakamlara yansımayan acılar darbenin karanlık ve vahşi yüzünü gözler önüne seriyor. 

Milletimizin Kahramanlığı Tüm Darbeleri Gömdü

12 Eylül 1980’de suni olaylarla toplumu kutuplaştırmak suretiyle darbeye zemin hazırlayan üst akıl, içerdeki maşaları ile de kanlı planlarını ortaya koymuşlardır. Aynı oyunu farklı sahnelerde sürekli oynayan dış güçlerin son hamlesi 15 Temmuz’da bertaraf edildi. 1960’ta ve 1980’de kurulan tuzakların daha büyüğünü 15 Temmuz’da ortaya koyan hainler, aziz milletimizin feraseti ve cesareti ile karanlık amaçlarına ulaşamadılar. Böylece Türkiye’de darbe devri kapanmış oldu. Biz milletimizin üzerinde başka bir güç tanımıyoruz ve gücümüzü milletimizden alıyoruz. Milletimiz kahramanlığını ve vatan sevgisini her şeyin üzerinde tuttuğunu tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. Darbeleri ve buna alkış tutan zihniyeti kınıyor, ülkemizin bir daha böylesine karanlık dönemlerden geçmemesini niyaz ediyorum. Ülkücü oldukları için yaşları büyütülerek idam sehpalarına çıkarılıp şehit edilen Selçuk Duracık, Halil Esendağ, Mustafa Pehlivanoğlu gibi yiğitleri rahmetle anıyorum. Rabbim tüm şehitlerimizden razı olsun.

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