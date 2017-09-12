Türkiye’nin Geleceğini Çaldılar

Metin Gündoğdu

15 Temmuz’da tezgahladıkları oyun ayaklarına dolandı. Böylece Türkiye’de darbe dönemi kapandı.

12 Eylül askeri darbesi ülkemizi karanlığa sürüklemiş, milletimizi yıllar boyunca kan emici emperyal güçlerin pençesine atmıştır. “Milletin refahı için darbe yaptık” yalanı ardına saklanan cuntacı zihniyet ülkemizi adeta bir toplama kampına çevirmiştir. Öyle ki cuntacıların verdiği hukuk dışı emirlerle 650 bin kişi gözaltına alınmış, 1 milyon 683 bin kişi fişlenmiş, 14 kişi cezaevlerindeki açlık grevlerinde ölmüş, 171 kişi sorgularda ve cezaevindeki işkenceler sonucunda can vermiş, 49 kişi de idam edilmişti. Bunlar resmi kayıtlar altına alınmış veriler. Gerçek rakamlar ve rakamlara yansımayan acılar darbenin karanlık ve vahşi yüzünü gözler önüne seriyor.

Milletimizin Kahramanlığı Tüm Darbeleri Gömdü