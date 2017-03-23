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Türkiye’nin geleceğini karartmalarına izin vermeyeceğiz

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İbrahim Özdiş

Sandık günü yaklaştıkça ‘Hayır’cılara karşı baskıların artması kabul edilemez. Partinin hazırladığı tüm programlara katılıp ayrıca kendi seçim merkezimizin de çalışmalarıyla yüksek bir tempoda çalışmalarımızı sürdürdük, iktidarın “16 Nisan’dan sonra Türkiye’yi düzelteceğiz” söyleminin bir kandırmacadan, baskıdan kaynaklandığını ifade etti.

ŞİMDİ NEDEN DÜZELTMİYORSUNUZ?

‘Evet’ kampanyası yürüten iktidarın, Anayasa değişiklik maddeleri üzerinde hiçbir konuyu savunamadığı için farklı söylemlere girdiğini, “Değişikliğin hiçbir maddesini savunamıyorlar. Halka ‘Evet’ demeleri için hiçbir somut gerekçe sunamıyorlar. Söyledikleri ülkenin geleceği ve düzeltilmesi için diyorlar. Galiba 15 yıldır ülkeyi tek başlarına yönettiklerini unutuyorlar”  

CUMHURİYET KAZANIMI

Parlamenter sistemin bir Cumhuriyet kazanımı olduğunu, yurttaşların bu sestemden vazgeçmeyeceğine inandığını ifade etti. Atatürk ve arkadaşlarının temellerini attığı parlamenter sistemin bir ölçüde tek adam rejimine karşı oylandığını belirtiyoruz:

“Bizler cumhuriyet kazanımları için sonuna kadar direneceğiz. İnanıyorum ki yurttaşlarımızda 16 Nisan’da önüne konulan bu seçenekten parlamenter sistemi seçecektir. Çünkü halkın karşısına dahi çıkıp neden ‘Evet’ denilmesi gerektiğinin anlatılamadığı bu rejim değişikliğine vatanşlarımız ‘Hayır diyerek gereken yanıtı verecektir.”

 

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