Türkiye'nin ilk bakır nefesli beşlisi olan Golden Horn Brass Başkentlilerle ilk kez buluştu

Çankaya Belediyesi başkentlileri, Golden Horn Brass grubu ile Yılmaz Güney Sahnesi’nde buluşturdu. Türkiye’nin ilk bakır nefesli beşlisi olan Golden Horn Brass performanslarıyla Ankaralılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Bakır nefesli enstrümanlardan 2 trompet, korno, trombon ve tubadan oluşan grup Ankaralılara unutulmaz bir müzik şöleni sundu. Golden Horn Brass Claman, Mouret, Haendel, Scheldt, Mozart, Bizet, Offenbbach gibi bestecilerden yapıtlara yer verdiği sahne performansında caz ve Anadolu ezgileriyle de izleyiciye keyifli bir akşam yaşattı.

Bu sene 13. sanat yılını kutlayan grup, İstanbul ve Ankara’da yaşayan profesyonel klasik müzik sanatçılarından oluşuyor. Beş kişiden oluşan grup, yurtdışında da kendi tarzında idol olmuş birçok brass grubun arasında Türkiye’yi temsil ediyor. Grup,2015 yılında Andante dergisinin düzenlediği Donizetti Klasik Müzik Ödülleri’nde, müzik dünyasının 100 önemli kişisinin verdiği oylar sonucunda Yılın Oda Müziği kategorisinde birinciliğe layık görülmüştü.