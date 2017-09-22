Türkiye'nin ilk sosyal medya akademisi Kahramankazan'da kurulacak

Kahramankazan Belediyesi, çağımızın olmazsa olmazlarından sosyal medyanın bilinçli ve doğru kullanımını yaygınlaştırmak için harekete geçti.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve belediye personellerinden oluşan bir ekip, Türkiye'de ilk kez bir sosyal medya akademisi kurulması için sosyal medya çalıştayı gerçekleştirdi. Kahramankazan Belediyesi , Türkiye'nin ilk sosyal medya akademisini kurmak için kolları sıvadı. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve belediye personellerinden oluşan bir ekip, bu kapsamda sosyal medya çalıştayı gerçekleştirdi. Kahramankazan Belediyesi Çok Amaçlı Toplantı Salonu 'nda gerçekleştirilen çalıştaya, Başkan Ertürk ve belediye yöneticileri ile belediye personelleri katıldı. Sosyal medyanın önemi, kullanımı ve hayatımızdaki yerinin masaya yatırıldığı çalıştayda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Kahramankazan'da Türkiye'nin ilk sosyal medya akademisinin kurulmasının kararlaştırıldığı çalıştayda, kurulacak akademinin nasıl ve hangi alanlarda faaliyet göstereceği değerlendirildi.

Doğru ve bilinçi kullanım

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Türkiye'nin ilk sosyal medya akademisini ilçelerinde kurmak istediklerini belirterek, "Arkadaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz çalıştay bu konudaki ilk çalıştayımız. Konunun daha kapsamlı olarak ele alınması için çalıştaylarımızı uzmanların da katılımıyla sürdüreceğiz. Kuracağımız akademi ile sosyal medyanın doğru ve bilinçi kullanımının yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. Çalışmalarımızın ardından önümüzdeki günlerde konu ile ilgili kamuoyuna bildirimde bulunacağız. Şimdiden hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.