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Türkiye’nin ilk sosyal medya akademisi olan Kahramankazan Belediyesi Sosyal Medya Akademisi derslerine başladı

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Türkiye’nin ilk sosyal medya akademisi olan Kahramankazan Belediyesi Sosyal Medya Akademisi derslerine başladı
Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, yerli ve milli sosyal medya için ilk adımı attık.

Akademimizde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki Türkiye’nin, Zeytin Dalı Harekatı ve diğer milli meseleleri başta olmak üzere haklı davalarımızı savunacak, yerli ve milli sosyal medya kullanıcıları yetiştireceğiz” dedi.

Türkiye’nin ilk sosyal medya akademisi olma özelliğini taşıyan Kahramankazan Belediyesi Sosyal Medya Akademisi faaliyete geçti. Milli Eğitim Bakanlığı ve Gazi Üniversitesi işbirliği ile kurulan Kahramankazan Belediyesi Sosyal Medya Akademisi’nde ilk ders yapıldı. Çağımızda önemli bir yer tutan sosyal medyanın bilinçli ve doğru kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla kurulan akademide ilk ders, AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk ve Gazi Üniversitesi öğretim üyeleri Dr. Serap Can ve Öğretim Görevlisi İbrahim Cihan Yetişken’in katılımıyla yapıldı. Akademide, internet öncesi ve sonrası, sosyal medyanın avantajları, dijital vatandaşlık ve sanal kimlikler, sosyal medyada başarılı olmanın yolları, bilişim hukuku ve siber psikoloji gibi eğitimler verilecek. 2 ay sürecek eğitim programı kapsamında 30 saatlik bir ders maratonunu geride bırakan kursiyerler başarılı olmamaları halinde sertifika almaya hak kazanacak.

Milli ve yerli sosyal medya kullanıcıları

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Türkiye’de bu alanda bir ilke imza atmanın mutluluğu içinde olduklarını belirterek, akademiye katılan kursiyerlere ilgilerinden dolayı teşekkür etti. Ertürk, akademiden yetişen sosyal medya kullanıcılarının, Türkiye Cumhuriyeti’nin içinden geçtiği bu zorlu süreçte önemli bir görev üstleneceğini belirterek, “Yerli ve milli sosyal medya için ilk adımı attık. Akademimizde, Türkiye Cumhuriyeti’ni dünyada ve ülkemizde en iyi şekilde anlatacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki Türkiye’nin, Zeytin Dalı Harekatı ve diğer milli meseleleri başta olmak üzere haklı davalarımızı savunacak, yerli ve milli sosyal medya kullanıcıları yetiştireceğiz” diye konuştu. 

Twitter ve Facbook’a eleştiri

Milletvekili Külünk de, Kahramankazan Belediyesi’nin sosyal medya alanını kurduğu akademiyle bilimsel bir boyuta taşımasının oldukça önemli olduğunu vurguladı. Yerli ve milli duruş gösteren sosyal medya kullanıcılarının örgütlenmesinin önemine değinen Külünk, “Türkiye’nin beka mücadelesine, başlattığı büyük yürüyüşe ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a karşı olan emperyal akıl, Twitter ve Facebook başta olmak üzere sosyal medya mecrasında önemli bir örgütlenmeye sahip. Bu mecralarda bize yapılan saldırılara göz yumulurken, milli ve yerli hesaplara ise anında müdahale ediliyor. Bunu kırmak için örgütlenmemiz ve sosyal medyaya doğru ve etkin kullanmamız şart” dedi.

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