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Türkiye’nin ilk sosyal medya akademisi olan Kahramankazan Belediyesi Sosyal Medya Akademisi’nin son konuğu AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal oldu

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Türkiye’nin ilk sosyal medya akademisi olan Kahramankazan Belediyesi Sosyal Medya Akademisi’nin son konuğu AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal oldu
Sosyal medyanın önemine değinen Ünal, akademinin kurulmasından dolayı Kahramankazan belediye Başkanı Lokman Ertürk’e teşekkür ederek, bunun diğer belediyelere de örnek olması gerektiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Gazi Üniversitesi işbirliği ile kurulan ve Türkiye’nin ilk sosyal medya akademisi olan Kahramankazan Belediyesi Sosyal Medya Akademisi’nin son konuğu AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal oldu. Sosyal medyanın bilinçli ve doğru kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla kurulan akademideki eğitim Ünal ve Doç. Dr. Levent Eraslan’ın katılımıyla yapıldı. Akademide sosyal medya alanında verilecek eğitim programını başarıyla tamamlayan kursiyerler sertifika almaya hak kazanacak.

Önemli görevler üstlenecek

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, sosyal medya akademisinin Türkiye’nin içinden geçtiği bu zor süreçte önemli bir görev üstleneceğini söyledi. Ertürk, “15 Temmuz darbe ve işgal girişimine karşı vatandaşlarımızın sosyal medya üzerinden örgütlenerek gösterdiği dik duruş, ayrıca Türkiye’ye yönelik sosyal medya üzerinden yapılan saldırılara karşı durabilmek için verilen mücadeleler sosyal medyanın önemini gördük. Akademimizde yetişen yerli ve milli sosyal medya kullanıcıları Türkiye Cumhuriyeti’ni yalnızca ülkemizde değil dünyaya anlatacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki Türkiye’nin, milli ve yerli duruşuna destek olacak” dedi. 

Diğer belediyelere örnek olmalı

AK Parti Sözcüsü Ünal da, dünyanın çok hızlı şekilde değiştiğini, bu değişimi anlayamayan devlet ve milletlerin tarih sahnesinden silindiğini söyledi. “Bunun için sosyal medya denilen fenomeni anlamamız ve kavramamız gerekiyor. Bu değişimi anlayamadığımız takdirde bu bizim için büyük tehlikelere gebe” dedi. Sosyal Medya’nın önemine değinen Ünal, “15 Temmuz gecesi Türk Milleti sokağa çıkarak devletine sahip çıktı. Yine sosyal medya üzerinden o gece bir itibarsızlaştırma operasyonu yapıldı ve sokağa çıkanların milis güç olduğu ve yargılanması gerektiği söylendi. Yine sosyal medya üzerinden 2012’de Suriye’deki iç savaşta öldürülen bir çocuğun fotoğrafı paylaşılarak, Afrin Operasyonu’nu yürüten Mehmetçiğin katliam yaptığı yalanı yayılıyor. Ama tabi bu yalan yarım saat içinde ortaya çıkarılıyor. Bu örnekleri Gezi olaylarında da gördük, örnekleri çoğaltmak mümkün. Onun için sosyal medyayı kendi gerçekliğimiz üzerinden kim olduğumuzu bilerek kullanmamız çok önemli” diye konuştu. Ünal, Sosyal Medya Akademisi’nin kurulmasından dolayı Başkanı Ertürk’e teşekkür ederek,  bunun diğer belediyeler ve kurumlara da örnek teşkil etmesi gerektiğini söyledi.

Gazilerle yemek yedi

Ünal ve Ertürk, program sonunda Kahramankazan 15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gazileri Derneği üyeleri ile bir araya gelerek, yemek yedi.

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