Türkiye’nin ilk ve tek projesi olan Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulda geleceğin bilim adamları yetişiyor

Minik öğrenciler küçük yaşta bilim merkezlerinde deney yapıp tecrübe kazanıyor.

Adab-ı muaşeret eğitimleriyle geleceğin hanımefendileri ve beyefendilerinin yetiştiği Nezaket Okulu’nda aynı zamanda geleceğin bilim adamları da yetişiyor.

Küçük yaşta yetenekleri keşfedilen çocuklar Pursaklar Belediyesi’nin sunduğu imkanlarla bilim üretmeye alışıyor. Bu kapsamda sık sık Ankara’daki bilim ve teknoloji merkezlerini ziyaret eden Nezaket Okulu öğrencileri deneyler yaparak tecrübe kazanıyor.

Bu kapsamda Feza Gürsey Bilim Merkezini ziyaret eden öğrenciler, burada deneyler yaparak bilimin nasıl üretildiğini öğrendi. Bilim merkezi yetkilileri eşliğinde cihazları inceleyen minikler, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alarak Pursaklar’a dönüp eğitimlerine devam etti.