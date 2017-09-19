Türkiye’nin İşgücü İstatistikleri belli oldu

Açelya Aşkın / Editör

Türkiye’de istihdam edilenlerin sayısı 2017 yılı Haziran döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 52 bin kişi artarak 28 milyon 703 bin kişiye yükselirken, Interpress’in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, istihdam oranının ise 0,9 puanlık artış ile yüzde 48 olduğu tespit edildi. Medyada istihdam ile ilgili yılbaşından bu yana 555 bin 371 haber çıktığı belirlendi.

En çok çalışan hizmet sektöründe…

Aynı dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 180 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 872 bin kişi artış gösterdi. İstihdam edilenlerin yüzde 20,1’inin tarım, yüzde 18,8’inin sanayi, yüzde 7,6’sının inşaat, yüzde 53,6’sının ise hizmet sektöründe yer aldı belirlendi. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,1 puan, sanayi sektörünün payı 0,5 puan azalırken, inşaat sektörünün payının 0,1 puan, hizmet sektörünün payının ise 0,5 puan arttığı görüldü.

İşgücüne katılma oranı yüzde 53,4 olarak gerçekleşti…

İşgücü ne katılım 2017 yılı Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 176 bin kişi artarak 31 milyon 954 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 1 puan artarak yüzde 53,4 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan değerlendirmelere göre, erkeklerde işgücüne katılma oranının 0,7 puanlık artışla yüzde 73, kadınlarda ise 1,1 puanlık artışla yüzde 34,1 olarak gerçekleştiği saptandı. İşgücü ile ilgili medyaya yansıyan haber sayısı 46 bin 549 olarak gerçekleşti.

İşsizlik oranı değişmedi…