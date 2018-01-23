TÜRKİYE’NİN KARARLILIĞI

Mevlüt Mürsel Uzun

Suriye’nin kuzeyinde Afrin’nin de dahil edildiği bir terör koridoru oluşturmak için ABD şeytanca bir plan hazırlığı içine girdi. Buna karşı Türkiye bütün ihtimalleri düşünerek masaya yumruğunu vurdu. ABD açıkça Türkiye’yi hedef alarak 30 bin kişilik bir sınır birliği kurmaya kalkışması tek kelimeyle düşmanca bir hareketti. ABD hani Türkiye’nin dostuydu, müttefikiydi ve stratejik ortağıydı. Nerde kaldı bu koca koca kelimelerinin anlamı. İyi ki Suriye’de bir iç savaş ortaya çıktıda ABD’nin bir yalancı ve iki yüzlü riyakar olduğunu öğrendik. Amerika denilen İyilik bilmez bu sahtekar ülke 60 yıldır Türkiye’yi kandırmayı başardı. Bugün iktidarda AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasaydı eminim ki bir 60 yıl daha kandırabilecekti. 1950’lili yıllarda sözüm ona Türkiye’yi küçük Amerika yapma hayaline kapılan o günün iktidarı Kore savaşları için 5 bin 455 askerden oluşan bir tugayı ABD’nin emrine gönderdi. Bu güzide birliğimizi Amerikalı komutanlar Kore’de en tehlikeli noktalarda görevlendirmeleri nedeniyle 721 şehit verdik, 2 bin 111’de yaralı. Böylece Kore savaşlarına katılan askerlerimizin yarıdan fazlasını kaybetmiştik.

Yani sizin anlayacağınız Amerikalı komutanlar maksatlı ve kasıtlı olarak Mehmetçiklerimizi kendilerine canlı kalkan olarak kullanmışlardı. Bugün Suriye’nin kuzeyinde bize yaptıklarının aynısını PYD, YPG, PKK ve DEAŞ terör örgütlerine yapmakta. Düşünün bir kere ABD Suriye’ye gireli 5 yıl oldu bugüne kadar bir tek askerinin öldüğünü hiç duydunuzmu? Silah ve cephane benden ölecek kerizler sizden diyerek bölgede kendisine itibar sağlamaya çalışıyor. Türkiye’nin kararlı ve dik duruşu Amerika’nın bu alçakça oynadığı oyununu Afrin’e girerek bozdu. ABD dışişleri bakanı Tillerson kalkmış Türkiye ile güvenli bölge oluşturmak için birlikte çalışabiliriz diyor. Oysa Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konu için defalarca ricada bulunarak dilinde tüy bitti. ABD treni kaçırdı, Afrin’den top sesleri kulaklarına gelince aklı yeni başına geldi. Tillerson utanıp sıkılmadan hala ABD’nin kendisinin kurduğu ve bölgemizde Müslümanları katleden DEAŞ’ı yenmek için Suriye’de bulunduklarını söylüyor.

PYD/PKK terörist başı Salih Müslim Afrin’e girdiğimiz güne kadar ABD’nin verdiği 4900 TIR dolusu silaha güvenerek Türkiye’ye karşı meydan okuyordu. Silahlar F-16 uçaklarımız tarafından çukura gömülünce manyaklaştı. Salih Müslim kendisine ayrı devlet kurma sözü veren efendilerine ağlayarak bizi Türk Mehmetçiğinden kurtarın diye yardım çağrısında bulunmaya başladı. Türk’ün kahramanlığını ve kararlılığını anlamak istemeyenlere Salih Müslim “Cumhurbaşkanı Erdoğan Misak-ı Milli’den bahsediyor, öyle görülüyor ki Musul’a, Kerkük’e kadar gidecektir” diyor. Korkunun ecele faydası yoktur. Bölgemizde her kim ki, yada hangi ülke Türkiye’ye karşı kafa tutmaya kalkışırsa güçlü ve kahraman ordumuzun karşısında hüsrana uğramaya mahkumdur…