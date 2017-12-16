TÜRKİYE’NİN ÖRTÜLÜ HASIMLARI

Mevlüt Mürsel Uzun

Türkiye’nin toprak bütünlüğüne, birlik ve beraberliğine kastetmek isteyen sadece mücadele ettiğimiz terör örgütleri değil, aynı zamanda müttefik olup da sinsice Türkiye’ye karşı düşmanlık besleyen ülkeler de bulunmaktadır. Türkiye’nin dünyanın 5 kıtasında da dostları ve hasımları vardır. Dostluklar, düşmanlıklar elbette ki menfaat ilişkilerine bağlıdır. Türkiye muhteşem tarihiyle, 80 milyon nüfusuyla, çeşitli enerji kaynaklarıyla, hızlı gelişmesiyle bütün dünyanın dikkatini üzerinde toplayan bir ülkedir. Bundan dolayı da hasımları ve dostlarının olması normaldir. Halk arasında bazen sırası gelince hangi ülkenin dost, hangisinin hasım olduğu konusunda söz açılınca isim isim saymaya ger8ek yok herkes bunları çok iyi bilir. Son günlerde hasım ülke denildiğinde ilk akla gelen şüphesiz ki ABD ve bazı AB ülkeleridir

Suriye’de iç savaş başlayınca fırsatçı ABD hem kendi kurduğu DEAŞ terör örgütünü bu bölgeye taşıdı, hem de bu örgütle mücadele edeceği yalanıyla PYD/YPG ,PKK ile ittifak içine girdi. Türkiye’nin uyarılarına ve karşı çıkışına rağmen bu örgütlere 4 bin TIR dolusu silah ve cephane vererek ülkemizin sınırlarları yakınında terör tehlikesi oluşturdu. Gün gelecek ABD nasıl ki 60 yıllık dostuna, müttefikine alçaklık etmişse bu örgütlere de aynısını yapacaktır. Nitekim terör örgütünün önde gelenlerinden biri “ABD bizi uzun süre piyon gibi kullandı. Şimdi korkuyoruz. İşleri bitince bizi tamamen unutacaktır” sözleri bunun bir kanıtıdır.

Düşünün bir kere yarım asırdır dost ve müttefik olarak Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu sistemleri ve silahları parasını vermemize rağmen bize vermeyerek terör örgütlerine bir orduyu donatacak kadar silah ve cephaneleri verdi. ABD’nin bu yaptığı düşmanlıktan başka bir şey değildir. Bizde bir söz vardır insan yeter ki yönünü ve yolunu şaşırmasın aynen serseri gibi nereye gideceği belli olmaz. ABD’nin yaptığı da aynen böyle. Trump yönünü ve yolunu şaşırarak Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmesi başına iş açmıştır. İki milyarlık nüfusa sahip İslam ülkeleri ABD’ye ve İsrail’e karşı bundan böyle cephe alıp, Ortadoğu’da zırtabozluk etmesine müsaade etmeyecektir.

ABD’nin Türkiye’ye karşı olan dostluğu ve müttefikliği bir yalandan ibaret olduğu ortaya çıkmıştır. Son günlerde birbirleriyle kanlı bıçaklı olan DEAŞ ile PYD/YPG, PKK terör örgütlerini Kurucusu ve yönlendirici olarak Rakka’da bir araya getirerek anlaştırıp kucaklaştırmıştır. Bütün bu düzenbazlıkların baş sorumlusu muhakkak ki perde gerisinde karanlık suratını gizleyene ABD’nin olduğu bir gerçektir. İçinde bulunduğumuz şu günlerde DEAŞ militanlarının da içinde yer aldığı PYD/YPG,PKK’dan oluşan yeni bir Suriye ordusu kurmanın hazırlığı içinde olduğu haberi ortaya çıktı. Bir taraftan da bölgemiz de DEAŞ terör örgütünün tamamen yok edilmediği yalanına dayanarak mücadeleye devam edeceği açıklamasında bulundu.

Türkiye’yi açıkça hedef alan ABD bununla da kalmayarak, birde senaryosu Naletullah Gülen tarafından yazılan Tiyatro oyununu Amerika’da sahneye koydu. Alçakça, şerefsizce ortaya konan bu senaryonun hedefinde şüphesiz ki Türkiye ile dik duruşu ve onurlu çıkışlarıyla ikiyüzlü riyakar ülkelere meydan okuyan dünya lideri Cumhurbaşkanımız Erdoğan bulunaktadır.

Kısaca ifade etmek gerekirse İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısından sonra gelecekte başta ABD olmak üzere bazı AB ülkelerini BÜYÜK TÜRKİYE7DEN’den yiyecekleri tokadın acısını daha şimdiden düşünmeye başladıklarını görüyoruz...