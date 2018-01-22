Türkiye'nin toplam tarım alanı 40,5 milyon hektar

Halim Utlu / Gazeteci

Türkiye'de tarımsal desteğin yeniden düzenlenmesi, arz-talep dengesinin sağlanması, daha rekabetçi bir tarım sektörü nün yaratılması ve devlet müdahalesinin azaltılmasını amaçlayan bir tarımsal reform programının uygulanması, 2.000'li yıllardan itibaren başlıyor. Tarımsal reform programının temel unsurları şöyle ele alınıyor:

- Yurtiçi fiyatların azaltılması,

- Üretimden bağımsız doğrudan gelir destekleri (0.5 ile 20 hektar arasında araziye sahip çiftçilerin yaklaşık %90’ına yapılan ödemeler),

- Çiftçileri tütün ve fındıktan alternatif ürünlere geçmeleri için özendirmek üzere tek seferlik ödemeler,

- Kamu iktisadi teşebbüsleri ve tarım satış kooperatiflerinin yerine, kendi finansmanını sağlayan özel kooperatiflerin oluşturulması,

- Tüketimi özendirmek üzere, kamuoyunu bilgilendirecek kampanyaların düzenlenmesi.

Destek ödemelerinde, ÇKS ve HKS esas alınıyor

Üreticilere yapılacak her türlü destekleme ödemelerinde, Çiftçi Kayıt Sistemi(ÇKS) ve Hayvan Kayıt Sistemi(HKS) esas alınıyor. Destekleme ödemeleri; bölge, işletme, arazi, ürün, tarım sistemi, sözleşmeli üretim ve çevre gibi konularda kalkınma planları ile yıllık programlar ve bütçe dengeleri esas alınarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı' nın görüşleri doğrultusunda, farklı miktarlarda yapılıyor.

Destekleme ödemelerinin gerekçesi, hedef kitlesi, ödeme biçimi ve ödeme zamanlaması ilgili mevzuatta belirtiliyor. Desteklenecek ürünlerin ve destekleme ödeme miktarlarının belirlenmesinde kalite, standart ve hijyen kriterleri dikkate alınıyor. Bir çiftçinin/işletmenin alabileceği azami toplam destekleme miktarı, yıllık olarak belirleniyor (TSB 2004). Bu belge ile ortaya konulan hedefler ve bu 15 hedefe ulaşmak için izlenecek olan yöntemlerin takip edilmesi halinde, Türk Tarım Sektörü nün daha dinamik ve daha rekabetçi bir yapıya kavuşacağı ifade ediliyor.

Tarımın istihdamdaki payı ise % 27,3

Türkiye ekonomisi nin önemli sektörlerinden biri olan tarım sektöründe, mevcut coğrafi koşullar ve iklim sayesinde, birkaç tropikal bitki dışında yetiştiriciliğini yapamadığı ürünün olmadığı görülüyor.

783.560 km2 olan ülke yüz ölçümünün önemli bir bölümü, tarıma ayrılmış durumda. 2006 yılı itibariyle; 72,9 milyon olan Türkiye nüfusunun % 30,7’si, yani 22,4 milyonu, geçimini tarımdan sağlıyor. Tarımın milli gelir içerisindeki payının % 9,7 olduğu görülüyor. Tarımsal Gayri Safi Milli Hâsıla (GSMH), 38,9 milyar dolar ve tarımda kişi başına düşen gelir ise 1.681 dolar civarlarında ve yıllar itibariyle bir artış eğilimi içerisinde. Tarımın istihdamdaki payı ise % 27,3 olarak gerçekleşti. (TÜİK, DTM, DPT)

Tarımsal işletme sayısı 3.076.649

Türkiye hububat, pamuk, tütün, meyve ve sebze, fındık, şeker pancarı ile koyun ve keçi etinde, dünyanın büyük üreticileri arasında yer alıyor. İhraç edilen temel ürünler ise fındık, yaş meyve sebze ve kuru meyve. Yağlı tohumlar ve bitkisel-hayvansal yağlar, ithal edilen tarımsal ürünlerin başında geliyor (TUİK).

2001 yılı tarım sayımı sonuçlarına göre; Türkiye’de tarımsal işletme sayısı 3.076.649 olup, bu işletmelerin sahip olduğu toplam arazi miktarı, 184.348.224 dekar (TUİK). Ortalama tarımsal işletme büyüklüğü ise 59,9 dekar. Türk tarımının temel sorunları arasında, tarımsal işletmelerinin küçük-parçalı oluşu geliyor.

Türkiye'nin toplam tarım alanı 40,5 milyon hektar

2006 verilerine göre; ülkemizin toplam tarım alanı 40,5 milyon hektar. Bu alan içerisinde, toplam işlenen tarım alanı 23 milyon hektar, çok yıllık bitkilerin alanı 2,8 milyon hektar ve çayır ve mera arazisi ise 14,6 milyon hektar. Kullanım amacına göre 17,56 milyon hektar ekili alanımızın; 0,78 milyon hektarı sebze bahçesi ve 4,69 milyon hektarı da

nadasa bırakılıyor. Ekili – dikili alanların ürünlere göre dağılımında; tahıllar %74, endüstri bitkileri %11, baklagiller %8, sebzeler %5 ve yumru bitkiler %2 oranında (TÜİK 2007).