Türkiye'nin Urduca hocasına Sitara-i-İmtiaz ödülü verilmesi Ankara'daki Pakistan Evi'nde kutlandı

Pakistan Büyükelçisi Sohail Mahmood, Türkiye'de Urdu dili ve edebiyatının tanıtılması ve Pakistan-Türkiye kültürel işbirliğinin güçlendirilmesi için yaptığı hizmetlerin tanınması amacıyla Prof. Dr. Halil Toker'e prestijli "Sitar-e Imtiaz" sivil ödülünün verilmesini kutlamak için Pakistan Evi'nde bir resepsiyona ev sahipliği yaptı.

Pakistan Cumhurbaşkanı Prof. Dr. Halil Toker'e ödülünü 23 Mart 2017'de İslamabad'da Aiwan-e-Sadr'da düzenlenen özel ödül töreni sırasında vermişti.

Prof. Dr. Halil Toker İstanbul Üniversitesinde Urduca Departmanının Başkanıdır.

Resepsiyondaki misafirlere hitap eden Büyükelçi Sohail Mahmood, Prof. Dr. Halil Toker'in 30 yıla yayılmış benzersiz hizmetlerini ve katkılarını övdü. Kendisi Prof. Dr. Halil Toker'in seçkin bir yazar, şair ve edebiyat insanı olduğunu ve geniş ölçekteki konular üzerine yaklaşık 50 kitap yazdığını ve 200'den fazla makaleye katkıda bulunduğunu söyledi. Yazıları aracılığıyla Halil Toker sadece Güney Asya Müslümanları ve Osmanlı Türkiyesi arasındaki bağlantıları vurgulamakla kalmamış, ama aynı zamanda Pakistan ve Türkiye arasındaki ebedi bağlardan birisi olarak Urdu dilinin tanıtılmasına etkin olarak yardımcı olmuştur. Büyükelçi aynı zamanda Türkiye'deki Urduca öğretiminin 100. yılını kutlamak için Ekim 2015'te Uluslararası bir Semineri organize etmek için Halik Toker'in gösterdiği olağanüstü çabayı da övdü. Bu olay üzerine, Pakistan Hükümeti özel bir anma posta pulu çıkarmıştı.

Büyükelçi Sohail Mahmood aynı zamanda Pakistan ve Türkiye arasındaki büyüyen kültürel işbirliğinin de altını çizdi. Kendisi özellikle Türk Hükümetinin son zamanlarda Urduca öğrenimini Türkiye'deki liselerde seçmeli ders yapma kararını da övdü. Kendisi ekledi ki, Pakistan Büyükelçiliği "Pakistan-Türkiye Diplomatik İlişkilerinin 70. Yılı" olarak 2017 yılının kutlanmasının bir parçası olarak bir dizi olayın organize edilmesi prosesi içerisindeydi. Yıllık verilen "Chughtai Sanat Ödülleri" ve "Cinnah Genç Yazarlar Yarışması'nın" düzenlenmeye devam edeceğini söyledi.

Prof. Dr. Halil Toker konuşmasında bu prestijli ödülü kendisine verdiği için Pakistan Hükümetine teşekkür etti. Kendisi aynı zamanda Urduca'nın tanıtılması ve ikili kültürel işbirliği için çabalarını sürdürmekte kararlı olduğunu da teyit etti.

Türkiye'deki çeşitli kültürel kuruluşların başkanları ve temsilcileri, Ankara ve İstanbul Üniversitelerinin Urduca Bölümü fakülte üyeleri, Türkiye'deki Pakistan Üniversitesi mezunları ve Pakistan topluluğu üyeleri bu olaya katıldı.

Ambassador of Pakistan Sohail Mahmood hosted a reception at Pakistan House to celebrate the conferment of the prestigious civil award, “Sitar-e-Imtiaz”, upon Prof. Dr. Halil Toker, in recognition of his services for the promotion of Urdu language and literature in Turkey and strengthening Pakistan-Turkey cultural cooperation.

The President of Pakistan had conferred the Award on Prof. Dr. Halil Toker during the special Investiture ceremony held at Aiwan-e-Sadr in Islamabad on 23 March 2017.

Prof. Dr. Halil Toker is the Chairman of the Department of Urdu at Istanbul University.

Addressing guests at the reception, Ambassador Sohail Mahmood lauded the invaluable services and contributions of Prof. Dr. Halil Toker, spanning over 30 years. He noted that Prof. Dr. Halil Toker was a distinguished writer, poet, and a man of letters having written close to 50 books and contributed over 200 articles on a wide range of subjects. Through his writings, Halil Toker had not only highlighted the contacts between the Muslims of South Asia and Ottoman Turkey but also effectively helped promote the Urdu language as one of the eternal bonds between Pakistan and Turkey. The Ambassador also appreciated Halil Toker’s tremendous work in organizing an International Seminar in October 2015, celebrating 100 years of teaching of Urdu in Turkey. Notably, the Government of Pakistan had issued a special commemorative postal stamp on that occasion.

Ambassador Sohail Mahmood also highlighted the growing cultural collaboration between Pakistan and Turkey. He particularly commended the Turkish Government’s recent decision to commence the teaching of Urdu as an Elective subject in High Schools in Turkey. He added that the Embassy of Pakistan was in the process of organizing a variety of events as part of celebration of 2017 as the “70th year of Pakistan-Turkey Diplomatic Relations.” The annual “Chughtai Art Awards” and “Jinnah Young Writers Awards” will continue to be held, he said.

Prof. Dr. Halil Toker, in his remarks, thanked the Government of Pakistan for the conferment of this prestigious award on him. He also reiterated the resolve to continue his efforts for the promotion of Urdu and bilateral cultural cooperation.



The heads and representatives of various cultural institutions in Turkey, faculty members of Urdu Departments of Ankara and Istanbul Universities, graduates of Pakistani Universities in Turkey, and members of Pakistani community attended the event.