TÜRKİYENİN YENİ GÜCÜ: RÜZGAR SANTRALLERİ

İrem Subaşı / İllüzyonist

Rüzgar enerjisi alanında dünya, Avrupa ve Türkiye’de yaşanan gelişmeleri ortaya koyan rakamsal veriler açıklandı. Türkiye’nin, toplam kurulu güçte küresel sıralamadaki yeri henüz çok altlarda olsa da 2016 yılında yeni rüzgar enerji santrali (RES) kurulumunda 1.387 megavat ile Avrupa’da üçüncü, dünyada ise yedinci sırada olduğu ortaya çıktı.

Medya Takip Ajansı Interpress’in, Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi (GWEC) tarafından açıklanan verilerden derlediği bilgilere göre 2016 yılında tüm dünyada 54 bin 600 MW’lik yeni rüzgar enerji santrali kurulduğu belirlendi. Medyanın da gündemine sık sık gelen enerji haberleri ile ilgili televizyon, internet ve yazılı basına son bir yılda 66 bin 506 haber yansırken, rüzgar enerji santralleri (RES) hakkında ise 2 bin 505 haber çıktığı tespit edildi.

Dünya pazarında yedinciyiz…

Küresel rüzgar enerjisi kurulu güç sıralamasında Çin, 168 bin 690 MW ve yüzde 34.7’lik payla açık ara birinci durumda bulunurken, yüzde 16.9 ile ABD’nin ikinci ve yüzde 10.3’lük pay ile Almanya’nın üçüncü sırada yer aldığı görüldü. Bu üç ülkenin geçen yıl dünyada yeni rüzgar enerji santrali kurmada da önde olduğu görüldü. Bu alanda Türkiye’nin ise yedinci sırada yer aldığı saptandı.

Türkiye Avrupa’da üçüncü sırada …

2016 yılında Türkiye Avrupa’daki en çok yeni rüzgar enerjisi kurulumu gerçekleştirilen üçüncü pazar oldu. Yeni kurulumlar açısından Avrupa liginin tepesinde ise 5 bin 443 MW ile Almanya ilk sırayı alırken, Fransa 1561 MW ile ikinciliği üstlendi. Türkiye 1.387 MW ile üçüncü, 887 MW ile Hollanda dördüncü ve 736 MW ile İngiltere beşinci sırada yer aldı. Toplam kurulu rüzgar kapasitesinde dünya liginde ilk 10’a giremeyen Türkiye’nin, Avrupa sıralamasında ise 6’ıncı olduğu tespit edildi.