Türkiye Belediye Birliği tarafından düzenlenen Local International programı kapsamında Türkiye’ye gelen 45 öğrenci, Sincan’daki hizmetleri inceledi.

Türkiye Belediye Birliği tarafından düzenlenen Local International programı kapsamında dünyanın birçok ülkesinden seçme 45 yerel yönetimler araştırmacısı öğrencileri Sincan’da bir araya geldi. Sincan’daki belediyecilik uygulamalarını inceleyen öğrenciler sosyal projelerden kentsel dönüşüme, bilişim teknolojilerinden geri dönüşüme kadar birçok alanda Sincan Belediyesi’nin başarılı uygulamalarını yerinde gördü. Öğrencilere Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş ve ekibi de eşlik etti.

BAŞKAN TUNA’DAN TAVSİYELER

Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna ile de bir araya gelen öğrenciler sorularla Sincan’daki uygulamalar hakkında bilgiler aldı. Başkan Tuna’dan belediyecilik yaklaşımları ile ilgili tavsiyeler alan öğrenciler özellikle Saraycık Kentsel Yenilenme Projesini takdirle karşıladı. Öğrencilere eşlik eden Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Harun Tanrıvermiş “Kentsel dönüşümün en iyi örneklerinden biri Sincan’da gerçekleşiyor. Sincan Belediyemizin şehircilik hamleleri hakikaten çok iyi düşünülen ve ince hesaplanan doğru uygulamalar. Bu nedenle öğrencilerin en iyi örnekleri görebileceği Sincan’ı ziyaret ettik” dedi. Yabancı uyruklu öğrencilerin sorularını yanıtlayan Başkan Tuna Saraycık Kentsel Dönüşüm projesinin detaylarını paylaştı. Vatandaşlarla işbirliği yapmanın önemli olduğunu ifade eden Tuna “Bir projeyi hayata geçirirken oranın sosyo-ekonomik yapısını, vatandaşların taleplerini, beklentilerini iyi bilmek gerekir. Biz Sincan Belediyesi olarak bu konuda hassasiyetle çalıştık. Çok şükür ki şu an Türkiye’nin en önemli Kentsel Dönüşüm Projelerinin içinde Saraycık da var” diye konuştu.

“İNSANLARI SEVİN”