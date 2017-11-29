TÜRKİYE’YE KARŞI KUMPAS DAVASI

Mevlüt Mürsel Uzun

Kamuoyunu günlerce meşgul eden FETÖ ’nün yazıp yönettiği ABD’de ki komedi davasının duruşması nihayet başladı. Yargılamanın konusunu ABD ’nin İran’a yönelik ekonomik yaptırımlarını delme, banka dolandırıcılığı ve kara para aklama gibi 6 ayrı suç konusu oluşturmakta. Bu davanın suçlusu olarak yer alan Rıza Sarraf ile Halk Bankası genel müdür yardımcı Atila yargılanmayı beklerken Rıza sarraf’a ABD FBI’sının uyguladığı psikolojik baskı ve şiddete daha fazla dayanamayarak zoraki pişmanlık hükmü gereğince sanık sandalyesinden kaldırılarak tanık sandalyesine oturtuldu.

ABD, FETÖ ve eski CHP milletvekilinin hazırladığı senaryoya göre Türkiye’ye karşı alçakça bir oyun oynanmaktadır. Sırf bu dava için atanan bilirkişilerin ve jüri seçiminde isimleri geçenlerin kimliği bu davanın bir kumpas davası olduğunu göstermektedir. Yurt dışına kaçan CHP milletvekilinin ve FETÖ elemanlarının Savcıya verdikleri sahte bilgi ve belgelerle hazırlanan kumpas davasının netice olarak nasıl sonuçlanacağı şimdiden bellidir. ABD’nin bu kumpas davasıyla Türkiye ekonomisine yaptırım uygulayarak ekonomisinin zarar görmesi amaçlanmaktadır. Şayet bu tahmin gerçekleşirse eminim ki başta CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere Türkiye’ye karşı düşmanlık edenler zil takıp oynayacaklardır.

ABD Türkiye’ye karşı tam bu alçaklığı yaparken CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’da boş durmayarak eline tutuşturulan sahte belgeler üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alarak çamur atmayı sürdürdü. Meclis kürsüsüne kadar getirdiği bu sahte belgelerin açıklanması sırasında CHP grubunda bulunan partililerin “Erdoğan istifa” diye attıkları naralar meclis dışına kadar yansıdı. Mademki o belgeler sahte çıktı, genel nara atan CHP’liler üzerlerine ölü toprağı serpilmeden ayağa kalkıp yalan konuşan bu genel başkanlarının istifasını isteyip, eski CHP’nin geri gelmesini sağlamalıdırlar.

Türkiye’yi ekonomik yönden cezalandırmak isteyen ABD’nin böyle bir alçaklığının yanında yer alan CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun böylesine yalan belgelerle Türkiye’ye zarar vermeye kalkışması son derece manidardır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakınlarına karşı çamur atarak iftirasını sürdürmüş olması Büyük Türk Milleti tarafından doğru karşılanmamıştır. Kemal Kılıçdaroğlu dış ülkelere Türkiye’yi kötülediği gibi bu davada da ABD’nin yanında yer alarak aklınca siyasi rant elde etmenin peşine düşmüştür. Davanın açılmasında Türkiye düşmanı ABD, FETÖ ve bazı CHP’lilerin rol aldı bütün yönleriyle ortaya çıkmıştır. 17-25 Aralık kumpası olan Rıza Sarraf davası açıkça Türkiye’den öç alma davasıdır. Kılıçdaroğlu’nun bu dava karşısında milli bir duruş sergilemek şöyle dursun yalana dayalı sahte belgelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve yakınlarına çamur atmaya kalkışmasını milletimiz tepkiyle karşılamıştır…