Türkler Ankara'da sergilenen zengin Pakistan kültürünü takdir etti

Abdul Akbar

Binlerce kişi 13 Haziran’da Keçiören Ankara'da Keçiören Belediyesinin ev sahipliği yaptığı 8. Uluslararası Ramazan Festivali'nin bir parçası olan "Pakistan Gecesi'nin" kutlanması sırasında Pakistan kültürünün büyüleyici bir performansına katıldı.

Pakistan-Türkiye Kültür Derneği Başkanı ve Parlamento Üyesi Burhan Kayatürk, Pakistan Büyükelçisi Sohail Mahmood, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Türkiye Dışişleri Bakanlığı Güney Asya Genel Müdürü Fazlı Çorman ve diğer saygıdeğer konuklar kutlamaların bir parçası olarak Pakistan Evini (Pavyonunu) açmak için birlikte kurdele kestiler. Renkli tekstil ürünleri, geleneksel el sanatları, kamyon sanatı, kahve masası kitapları, Pakistan'ın doğal güzelliklerinin fotoğraflarının gösterimi ve Türkiye-Pakistan ilişkilerindeki anahtar olaylar ve turizm materyalleri dahil geniş bir ölçekte Pakistan ürünleri Pakistan Evi'nde gösterimdeydi.

Büyükelçi Sohail Mahmood hitabında 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Türkiye ile olan dayanışmalarını yeniden teyit etti ve olağanüstü derecede fedakarlıkta bulunan ölmüş ruhlar için dua etti. Şehitler arasında Keçiörenli olan birçokları da vardı. Kendisi aynı zamanda Keçiören halkına çeşitli kültürleri tanıtmaya yardımcı olan Ramazan İstanbul Kutlamalarını düzenli olarak organize ettiği için Belediye Başkanı Mustafa Ak'a derinden teşekkürlerini iletti. Pakistan-Türkiye ilişkilerinin özel ve kalıcı doğasını vurgulayan Büyükelçi Sohail Mahmood, ataları tarafından yüzyıllar boyunca sürdürülen bu kardeşlik ilişkisinin daha da fazla tanıtılması için genç nesillere çağrıda bulundu. Kendisi her iki ülkenin de 2017'yi "Pakistan-Türkiye Diplomatik İlişkilerinin 70. Yılı" olarak kutlamak için bir dizi olay düzenlemekte olduğunu da ekledi.

Hatırlarsınız ki, özel bir jest olarak Keçiören Belediyesi Peşaver'deki Ordu Devlet Okulu'ndaki şehitlerin hatırasına Ocak 2015'te AK Parti Hatıra Ormanında 140 ağaç dikmişti. Büyükelçi Sohail Mahmood,Keçiören halkına bu örnek dayanışma gösterisi için bir kez daha teşekkür etti.

Büyükelçi Mustafa Ak “Pakistan Türkiye'dir ve Türkiye'de Pakistandır, her iki ülkenin özel bir ilişkisi olduğu için" dedi, bu ilişkinin tarihteki kökleri derindir. Pakistan'ın Ramazan Kutlamalarına üçüncü kez katılmasından dolayı memnuniyetini ifade etti ve bu katılımların Türk halkının Pakistan kültürü hakkında daha çok şey bilmesi için bir fırsat sağladığını söyledi. Kendisi dünyanın farklı bölgelerinden 17 ülkenin temsilcilerinin bu sene Festivale katıldığı bilgisini de verdi.

Parlamenter Burhan Kayatürk konuşmasında Türkiye ve Pakistan arasındaki kültürel bağları ve paylaşılan tarihi ve özellikle Pakistan halkının ataları tarafından Türk Bağımsızlık Savaşı sırasında uzatılan yardım elini vurguladı. Kendisi iki ülke arasındaki kültürel bağları daha da fazla güçlendirmek için çağrıda bulundu. Burhan Kayatürk aynı zamanda Ankara'daki Pakistan Büyükelçiliği Okulunda verilen eğitimin kalitesini övdü ve bu okulu en iyi eğitim kurumlarından birisi olarak nitelendirdi.

Daha sonra, Pakistan Büyükelçiliği Okulu öğrencileri ve çeşitli Türk Üniversitelerindeki Pakistanlı öğrenciler hareketli bir kültürel şov sundular. Bu performanslar Pakistan'ın zengin ve çeşitli kültürünün birçok boyutunun portresini çizdi. Pakistan Pavyonundaki özel bir ilgi odağı vosvos arabaydı, Pakistan'ın benzersiz kamyon sanatıyla bezenmiş bu arabayla her yaştan birçok ziyaretçi heyecanla fotoğraf çektirdi. Bayan ziyaretçiler de ayrıca Pakistan Pavyonunda ücretsiz olarak sunulan henna'dan (mehandi) faydalandılar.