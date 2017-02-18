TÜRKONFED KOBİ’LER İÇİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLUK PROJESİ TAMAMLANDI

Svetlana Williams

TARKAN KADOOĞLU: “KOBİ’LER KSS İLE BÜYÜYECEK”

Toplumsal ortak fayda yaratma hedefiyle yola çıkan TÜRKONFED tarafından Avrupa Birliği- Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu Programı kapsamında hayata geçirilen ve 7 ilde 500’e yakın KOBİ’ye ulaşan “KOBİ’ler için KSS Projesi”nin kapanış etkinliği İstanbul’da gerçekleştirildi. KOBİ’lere kurumsal sosyal sorumluluk aracılığı ile sürdürülebilir bir rekabetçilik becerisi kazandırmayı hedeflediklerini söyleyen TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu: “Projeye katılan KOBİ’lerimize kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle istihdamı artırabilmelerinin, büyümelerinin mümkün olduğunu örneklerle gösterdik” dedi.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED) Avrupa Birliği – Sivil Toplum Diyaloğu Programı kapsamında geçen yıl başlattığı KOBİ’ler için Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Projesi, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu’nun ev sahipliğinde, Hollanda İstanbul Başkonsolosu Robert Schuddeboom, T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanı Bülent Özcan, AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera Vinals, MVO Hollanda Uluslararası İlişkiler ve İş Geliştirme Direktörü Bernedine Bos’un katılımlarıyla İstanbul’da düzenlenen kapanış etkinliği ile tamamlandı.

Kadooğlu: “Toplumda dalga dalga yayılacak bir farkındalık hareketi başlattık”

Projenin Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için KOBİ’lerin kurumsallaşmasına önemli bir katkı sağladığını vurgulayan TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu: “KOBİ’lerimize gelişen ve dönüşen dünyanın dinamiklerini ve kurumsal sosyal sorumluluk aracılığıyla bu dinamikleri yakalamanın yollarını anlattık. Kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle işleyen ve sürdürülebilir bir rekabetçilik becerisi kazanmalarının yanında, istihdamı artırabilmelerinin ve büyümelerinin mümkün olduğunu da örneklerle gösterdik. Kültürel yapıları gereği zaten hayırsever olan KOBİ’lerimizde önemli bir farkındalık yarattığımızı düşünüyor, akabinde onlar aracılığıyla tüm toplumda dalga dalga yayılacak olan bir farkındalık hareketini başlattığımıza inanıyoruz” dedi.

“Türkiye ile Hollanda arasındaki işbirliğinin geliştirilmesini önemsiyoruz”

MVO Hollanda Uluslararası İlişkiler ve İş Geliştirme Direktörü Bernedine Bos, bu proje ile başlayan işbirliğini iki ülke arasındaki hükümet, iş, ticari işbirliklerinde de sürdürmeyi ve artırmayı hedeflediklerini söyledi. Hollanda’nın birlikte iş yapma kültürünü çok önemsediğini söyleyen Hollanda İstanbul Başkonsolosu Robert Schuddeboom, “Türkiye ve Hollanda olarak bu proje kapsamında birlikte çalışmamızın en önemli amacı farkındalık yaratmaktı ve bunu başardık. Hollanda’nın temel anlayışı birlikte çalışmaktır. Şimdi ikili ilişkilerimizi her anlamda geliştirmemiz gerekiyor. Katılımcı şirketlerden Hollanda’yı olası işbirlikleri için listelerinin ön sıralarında tutmalarını rica ediyorum” dedi.

“KSS’ler sadece büyük şirketler için değildir”

AB ile müzakerelerin üç temel sacayağından birinin sivil toplum diyalogunu geliştirmek olduğunu vurgulayan Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanı Bülent Özcan, “KOBİ’ler için KSS Projesi, program kapsamında finanse ettiğimiz 80 projenin en başarılısı oldu. AB Bakanlığı olarak önümüzdeki dönemde sivil toplumla olan ilişkileri düzenlemek için düzenleyeceğimiz AB projeleri için önemli ipuçları sundu” diye konuştu. AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera Vinals ise şunları söyledi: “KOBİ’ler Avrupa gibi Türkiye ekonomisinin de kalbi. KSS’ler sadece büyük şirketler için değildir. Bu küçük ya da büyük fark etmez sosyal anlamda toplum için sorumluluk alan şirket demektir. TÜRKONFED bu fikri Türkiye’deki KOBİ’ler arasında yaydı. Bu anlamda onlara minnettarız.”

Türkiye’nin 7 ilinde 500’e yakın KOBİ’ye ulaşıldı

Avrupa Birliği-Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında finanse edilen, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği (KSSD) ve MVO Hollanda işbirliğiyle gerçekleştirilen “KOBİ’ler için KSS Projesi” kapsamında TÜRKONFED; Kayseri, Kütahya, Trabzon, Kocaeli, Hatay, Denizli ve Malatya olmak üzere Türkiye’nin yedi ilinde çalıştaylar düzenledi. Düzenlenen çalıştaylarda 500’e yakın KOBİ’ye ulaşan TÜRKONFED, KOBİ’lere KSS projeleri üretmenin, bu yönde kurumsal kimlik inşa etmenin yollarını ve bu projeler kanalıyla Türkiye ekonomisinde yaratacakları katma değeri anlattı.