Türk’ün Büyük Sakarya zaferini 96 yıldönümü

Mahir Özel

“Sakarya zaferini kutlama ve tanıtım noktasında yıllar var üstün çaba ve gayretle, ortaya koyduğu değerli çalışmalarla “Büyük Sakarya Zaferi Haftasını” kutlayan Gazi Polatlı şehri, bu işi başarmıştır..

Şimdi sıra Ankara’dadır ve Büyük Sakarya Zaferini, Ulusal düzeyde kutlamak için Ankara Büyükşehir mutlaka devreye girmelidir..”

MUSUL, KERKÜK, DOĞU TÜRKİSTAN, ARAKAN..

Öncelikle yaşadığı her günü acı, keder ve zulüm için de esaret altın da geçiren Musul, Kerkük, Telafer, Halep ve Doğu Türkistanın Uygur Türklerine, Türk dünyasında ki soydaşlarıma, Arakan’da tüm dünyanın gözleri önün de katliama uğrayan din kardeşlerime huzurlarınızdan Yüce Türk Milletin en halisane kalbi temennilerini, dualarını ve desteklerini iletiyorum..



SAKARYA ZAFERİ, TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN DOĞUM YERİDİR..

Alınacak kararla 10 – 13 eylül “ tarihlerinin “Büyük Sakarya Zaferi Haftası “ olarak Ankara ve diğer ilgili kuruluşlarla gerekli çalışmalar ve işbirliği sonucu tüm yurtta kutlanması hususundaki önergemin gündeme alınmasını meclisimize arz ettim..

Biliyoruz ki burada bulunan veya Türk Yurdunda yaşayan her birey; Sakarya Zaferinin dünya tarihine en uzun meydan muharebesi olarak mühür vurduğu bu toprakların evlatları olarak atalarının duyduğu onuru, coşkuyu ve heyecanı her an duymaktadır..

Türk yurdunun her köşesin de içinde bulunduğumuz “ Büyük Sakarya Zaferi Haftası” olarak kutlanılarak öne alınması yönünde daha aktif çabalar ve girişimlerde bulunulmasına, Ankara Büyükşehir Meclisi olarak her birimizin için katkıda bulunacağı ve öncelikli görevi olacağına inancımız tamdır.

KUZEY IRAK REFERANDUMU TÜRKİYE İÇİN GEREKİRSE SAVAŞ SEBEBİ SAYILMALIDIR

Türkün karşısına doğrudan çıkmaya cesaret edemeyen mihraklar terör örgütlerine verdiği desteklerle Türkiye üzerindeki hesaplarını hayata geçirmeye çalışıyorlar. Malazgirt'te yendiklerimiz, İstanbul'da gömdüklerimiz, Çanakkale'de Tepelediklerimiz, Sakarya'da ezdiklerimiz ve nihayetinde Afyonkarahisar önünde katıp İzmir'den denize döktüklerimiz bugün PKK-PYD, IŞİD ve FETÖ terör örgütleri vasıtasıyla geçmişte yapamadıklarını yapabileceklerini zannediyorlar.

Ancak bunu dün başaramadılar yine başaramayacaklar. ..Suriye ve Irak'ın kuzeyinde tedavüle sürülen kirli pazarlıklar esasen Türkiye temalı, odaklıdır. Bütün dikkatler ülkemize çevrilmiştir. Oklar üzerimize yönelmiştir. Kuzey ırak Referandumu Türkiye için gerekirse savaş sebebi sayılmalıdır. Kandil, Sincar yok edilmelidir..

Kerkük deyince gözleri yaşaran, Musul deyince heyecan duyan, Telafer, sözleriyle coşan yiğit ve fedakar yürekler var bu ülkede..

Bu sözleriyle tüm dünyaya açık ve net mesaj veren, Ülkücü hareketin lideri, MHP genel başkanı, bilge devlet adamı Sayın Devlet Bahçeli’ nin bu tarihe ve geleceğe ışık tutan sözleri mutlaka ve mutlaka özenle ve ehemmiyetle dikkate alınmalıdır..

OKYANUS ÖTESİ VE AVRUPA MERKEZLİ DOST OLMAYAN GÜÇLER..

Okyanus ötesi ve Avrupa merkezli güçlerce Türkiye’yi yıkma planlarının açık açık konuşulduğu günümüz de yüz yıl öncesi 1917 de Atam Osmanlı’nın yıkılışını sahneleyip yaşatmak isteyenlerin gözlerinin içine bakarak söylüyoruz, Türkiye’nin kılına dokunanın başına dünyayı dar ederiz..

Sakarya, Dumlupınar, Çanakkale buna en iyi örnektir.

Huzurunuzda,Türk varlığının kurtuluşu ve Türk Devletinin kuruluş sebebi Büyük Sakarya Zaferini; kahramanı Ata’larının izinde olmayı ülkü edinen, bu toprakların onurlu bir evladı olarak kutluyor, sayılar sunuyorum..

Ne mutlu Türküm Diyene..