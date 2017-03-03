TÜSİAV PLATFORMLARININ BAŞKANLARINDAN KADINLAR GÜNÜ MESAJI

Kutlu Tamay

Kadın Platformu Başkanı Işıl SARACOĞLU, Eğitim Komisyonu Başkanı Seda YEKELER ve İş Güvenliği ve Çevre Platformu Başkanı Sayın Merve BOZDEMİR 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için bir araya geldik.

Kadın’ın toplumdaki yerinin önemini ve yaşadığı sıkıntıların çözümüne dair açıklamalarda bulunduk.

TÜSİAV Platformları olarak her daim kadının güçlenmesine, desteklenmesine ve toplumdaki eşitliğine dair çalışmalar yaptığımızı ve bu çalışmaları TÜSİAV Başkanı Sayın Veli SARITOPRAK önderliğinde yeni projeler ile sürekli destekleyeceğimizi belirtterek Tüm Dünya Kadınlarının ‘’Kadınlar Günü’’nü kutladık.

Vakıf olarak; üreten, katma değer yaratan kadınlara kapımız sonuna kadar açıktır.