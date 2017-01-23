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TÜSİAV’DAN İLHAN CAVCAV’A BAŞSAĞLIĞI MESAJI

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Kutlu Tamay

TÜSİAV Başkanı Veli SARITOPRAK ve TÜSİAV Verimlilik Platformu Başkanı Kutlu TAMAY Gençlerbirliği’nin ve Türk futbolunun duayen ismi aynı zamanda Türk sanayinin önemli isimlerinden İlhan CAVCAV’ın vefatı ile ilgili taziye mesajı yayınladılar;

Sayın Cavcav’ın vefatını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisi Türk Futboluna ve Türk Sanayine çok emek vermiş, yeni değerler kazandırmış, çığır açmış başkanlardan biriydi. İş hayatında da önemli başarılara imza atan, ülke ekonomisine katkılarıyla da tanınan, aynı zamanda  TÜSİAV’ın onursal üyesi de olan merhum İlhan Cavcav'aAllah'tan rahmet diliyor, kederli ailesine, sevenlerine ve Gençlerbirliği Spor Kulübü camiasına sabır ve başsağlığı temennilerimizi sunuyoruz"

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