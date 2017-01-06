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TÜSİAV’DAN KIZILAY’IN KAN BAĞIŞI KAMPANYASINA DESTEK

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Kutlu Tamay

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın kan stoklarındaki düşüş nedeniyle yaptığı çağrıya, TÜSİAV’dan destek geldi. TÜSİAV Yönetim Kurulu Başkanı Veli SARITOPRAK ve TÜSİAV Verimlilik Platformu Başkanı Kutlu TAMAY konu ile ilgili açıklamalar yaptılar.

TÜSİAV (Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı) Başkanı Veli Sarıtoprak; Ülkemizde yaşanan menfur saldırılar sebebi ile kan ihtiyacının arttığına işaret etti ve "Kan anlık değil sürekli bir ihtiyaçtır dedi ve tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet etti. Sürekli ilaç kullanımını gerektiren şeker hastalığı gibi kronik hastalığı olmayan ve bazı kan bağışına engel olan ilaçları kullanmayan her birey kan bağışında bulunabilir." ifadelerini kullandı.

TÜSİAV Verimlilik Platformu Başkanı Kutlu Tamay ise TÜSİAV olarak her zaman vatanımızın, milletimizin, bayrağımızın yanında yer aldık. Bu anlamda verilen mücadele her ne ise kan bağışındaki mücadelemizde öyle olmalı. Tüm vatandaşları Kan Bağışı yapmaya davet ediyoruz dedi.

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