TÜSİAV’DAN YENİ YIL MESAJI

Kutlu Tamay

2016 yılının Türkiye’miz için çok zor bir yıl olduğunun altını çizerek; Türk milleti bu yıl zor sınavlardan geçmiş büyük badireler atlatmış ve önemli kayıplar vermiştir. Tüm şehitlerimize Yüce Allahtan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

Türkiye bu dönemde birçok farklı hainle ve düşmanlamücadele etmek durumunda kalmıştır. Ancak Türkiye bu hainlerle ve düşmanlarla mücadele edecek ve onları yok edecek güce ve kudrete sahip bir ülkedir. İnşallah 2017 yılında bu güzel ülkemiz tüm bu düşmanlardan, sıkıntılardan sıyrılıp güzel günlere doğru adım atacaktır. Bu bağlamda sivil toplum kuruluşları olarak bizlerde üzerimize düşen görevleri fazlasıyla yapmaya hazır olduğumuzun bilinmesi isteriz.

Bu vesile ile tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutlar, yeni yılın kendilerine esenlikler, huzur, sağlık, mutluluk getirmesini dileriz.

Saygılarımızla,

TÜSİAV (Türkiye Sanayici ve İşadamları Vakfı) Başkanı Veli SARITOPRAK ve

TÜSİAV Verimlilik Platformu Başkanı Kutlu TAMAY