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Tutuklu gazetecilerin iddianameleri neden hazırlanmıyor?

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İbrahim Özdiş

Türkiye’de 150’ye yakın gazetecinin cezaevinde tutuklu olduğunu, bunların çoğunun iddianemelerinin hazırlanmamış olmasının kabul edilemez olduğunu belirttim.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a son dönemde yaşananları sordu.15 Temmuz darbe girişimi sonrası 30 bini aşkın öğretmenin, 5 bin akademisyenin, 25 bin emniyet mensubunun görevine son verildiğini hatırlatıp, iddianameleri dahi hazırlanmayan gazetecilerin tutuklu tutulmasının mantığını çözemediğini vurguladım. Adalet Bakanı’na son dönemde yargıda yaşanan olumsuzlukların nasıl çözüleceğini de sordum.

“15 Temmuz darbe girişimi sonrası, 30 bini aşkın öğretmenin, 5 bin akademisyenin, 25 bin emniyet mensubunun görevine son verildi. 150'yi aşkın gazetecinin hapishanelerde tutuklu olduğunu da biliyoruz. Hukuk devleti olduğumuzu, hatta referandumda "evet" verilirse hukuk sistemimizin daha da sağlamlaşacağını iddia ediyorsunuz ya, peki, neden çoğu gazeteci mahkeme önüne çıkamıyor? İçeride kalsınlar diye bu işi bilerek bekletiyor musunuz? 

15 Temmuzda rütbeliler tarafından kandırılmış, darbeden haberi bile olmayan yüzlerce askerî okul öğrencisi ve er, erbaşlar hâlen tutuklu. Birisi suçlu terörist olarak ilan ediliyorsa neden bir an önce iddianamesi hazırlanıp mahkeme önüne çıkartılmıyor?”

 

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